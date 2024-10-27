Günlük burç yorumları: 29 Ekim 2024 Salı

Bu sabah gerçekleşen Mars-Neptün üçgeni, bizi alternatif ve belki de dolambaçlı yollara açıyor. İlham almak, öfkeyi bırakmak ve tutumumuzu yumuşatmak için iyidir. Özellikle fiziksel olan yaratıcı sanatlar bu etki altında desteklenir. Bu etkinin devrede olmasıyla, hayallerimize, vizyonlarımıza ve şefkatimize göre hareket etmek ya da tempoyu yavaşlatmak daha iyidir. Deneyimlerimizde anlam arıyoruz ve hayallerimizi gerçekleştirebileceğimize inanmak için hazırız. Yaptığımız işlere daha fazla hayal gücü katma zamanı. Katı kurallara, yönergelere ve programlara uymaya meyilli değiliz; bunun yerine sezgilerimizi ya da iç rehberliğimizi ve içgüdülerimizi takip etmeyi tercih ediyoruz. Ancak, aynı zamanda bir Venüs-Satürn karesi de etkili ve bu etki, sosyal açıdan soğuk ya da çekingen bir enerji getirebilir. İstediğimiz geri dönüşleri alamazsak sosyal düzeyde biraz cesaretimiz kırılabilir veya bu, bir ilişki ya da para meselesinde bir kontrol noktası olabilir. Bu etkinin altında, belki de negatif beklentiler veya mevcut duruma göre daha fazlasını arzulama eğiliminden dolayı, istediğimizi elde etmek zor olabilir. Sosyalleşme zorlukları, reddedilmeye karşı her zamankinden daha duyarlı olduğumuzda ortaya çıkabilir. Kalp meseleleri, zevkler veya finansla ilgili bir ders veya gerçeklik kontrolü söz konusu olabilir. Geçici olarak, para veya duygularımız konusunda özgür ya da cömert hissetmemiz pek olası değil. Güneş-Jüpiter arasındaki açıyla, hayatımızdan daha fazlasını istiyoruz. İyi yönlendirildiğinde bu geçiş bize gelişme sağlama imkanı sunar, aksi takdirde huzursuzluk yaratabilir ve aşırıya kaçmaya, ölçüsüzlüğe veya abartıya yol açabilir. Şu anda yeteneklerimizi abartmamaya dikkat etmeliyiz, çünkü makul olandan fazlasını üstlenebileceğimizi hissedebiliriz.