Günlük burç yorumları: 29 Ekim 2023 Pazar

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu anda bakış açınızı değiştirme fırsatınız var. Zorlu koşulları bir ceza olarak görmeyi bırakıp ilerleyişiniz için bir yardımcı olarak görebilirsiniz. İşlerin nasıl olması ya da olmaması gerektiği konusundaki katı fikirlerinize ne kadar az takılırsanız, o kadar çok dönüşeceksiniz. Aynı kısır döngüyü sürdürecek misiniz yoksa bu sefer özgürlüğü mü seçeceksiniz? Mevcut sıkıntınızla yüzleşmeli ve onu kendi haline bırakırsanız düzelecekmiş gibi davranmayı bırakmalısınız. Biraz mantıksal düşünme, iyi ve kötü arasında uzun bir yol kat edecektir ve kendini kandırmaya kesinlikle tercih edilir.