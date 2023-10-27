Günlük burç yorumları: 29 Ekim 2023 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda süper gücünüz, insanlara kendinizi hissettirme şekliniz, onlara ilham verme, motive etme ve moral verme yeteneğiniz ve kara bulutların ardındaki gökkuşağını görmelerine yardımcı olma kapasitenizdir. Hiçbir konuda yardım etmekten kaçınmayın. Dünyaya koyduğunuz tüm iyiliklerin size kat kat geri döneceğine güvenin. Ayrıca şimdi özel biri için özel bir şeyler yapma havası da olabilir. Unutmayın herkesin kendine özgü bir sevgi dili vardır. Düşünceli hediyelerin her zaman takdir edildiği doğrudur ancak belki de sizinle kaliteli zaman geçirmekten daha çok takdir edecekleri hiçbir şey yoktur. Aldığınız tepkilerden hoşnutsuz olmadan önce bir kez daha düşünün.
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