Günlük burç yorumları! (29 Ekim 2019 Salı)

29 Ekim salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Akrep’teki Ay, Oğlak’taki Satürn ile açı yapacak. Bu esneklik, örgütsel yetenek eşliğinde, sorumluluk ve güvenilirlik sağlar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor.  Akrep’teki Ay Yengeç’teki Venüs ile açı yapıyor. Bu açı, aile hayatı için umut verici gelişmeleri hazırlıyor. Duygusallığın hakim bir gün olacak. Aile hayatında anlaşmazlıklardan kaçınmak önemlidir. Bugün Güneş ve Neptün arasındaki açı rafine farkındalık ve hassasiyet ortaya çıkaracak. Öte yandan, metafizik ve gizemli fenomenler gibi konularına karşı merak artacak.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazen başkalarının bakış açısına ve desteğine ihtiyaç duyabiliriz. Bugün bunu bulabileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi rahatlıkla ifade edip destek bulun.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aile arasında anlaşmazlıklar yaşayabileceğiniz bir gün. Çok büyütülecek bir durum yok, o nedenle sakinlikle yaklaşın. Boşu boşuna gerilmenizin hiçbirinize faydası olmayacak.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Ev yapımı asetonsuz oje çıkarıcı

Ev yapımı asetonsuz oje çıkarıcı

Batıl inançlarınız güçlü mü?

Batıl inançlarınız güçlü mü?

Akrep Burcunda Yeniay: Dönüşüm çemberi

Akrep Burcunda Yeniay: Dönüşüm çemberi

Cadılar Bayramı'na özel korku filmleri

Cadılar Bayramı'na özel korku filmleri

Evlenme teklifi alacağınızın 7 işareti

Evlenme teklifi alacağınızın 7 işareti

Ovülasyon (yumurtlama dönemi) nedir?

Ovülasyon (yumurtlama dönemi) nedir?

İDOB çocukları unutmadı...

İDOB çocukları unutmadı...

Bakalım tüpler yerli yerinde mi?

Bakalım tüpler yerli yerinde mi?

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X