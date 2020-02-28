Günlük burç yorumları! (28 Şubat 2020 Cuma)

28 Şubat cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Partneriniz bugün iş yerinde sorunlar yaşayabilir ve bunları sizinle paylaşmak isteyebilir. Onu can kulağıyla dinlemeli ve yardımcı olmaya çalışmalısınız. İlişkide en önemli şeylerden birinin karşılıklı destek olduğunu hatırlamalısınız.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Herkes sürprizlerden hoşlanır. Uzun zamandır görüşemediğiniz bir arkadaşınıza sadece bir mesaj atıp hatrını sormanız bile onu mutlu edecektir.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hazırlıklarınızın hepsi tamam. Geriye sadece parçaları birleştirip işlerin nasıl ilerleyeceğiniz izlemek kaldı. Gönül rahatlığıyla köşenize çekilebilirsiniz.

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