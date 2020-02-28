28 Şubat cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
28 Şubat 2020 Cuma
1
13
Partneriniz bugün iş yerinde sorunlar yaşayabilir ve bunları sizinle paylaşmak isteyebilir. Onu can kulağıyla dinlemeli ve yardımcı olmaya çalışmalısınız. İlişkide en önemli şeylerden birinin karşılıklı destek olduğunu hatırlamalısınız.
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Herkes sürprizlerden hoşlanır. Uzun zamandır görüşemediğiniz bir arkadaşınıza sadece bir mesaj atıp hatrını sormanız bile onu mutlu edecektir.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hazırlıklarınızın hepsi tamam. Geriye sadece parçaları birleştirip işlerin nasıl ilerleyeceğiniz izlemek kaldı. Gönül rahatlığıyla köşenize çekilebilirsiniz.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biriyle derin ve anlamlı bir şekilde sohbet etmeniz onunla hemen romantik bir ilişkiye başlayacağınız anlamına gelmez. Siz bu kişiden hoşlandınız, peki ya o? Ona biraz vakit tanımalısınız.
5
13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnandıklarınız uğruna savaşmak konusunda haklı olsanız da karşınızdakilerin her konuda sizin kadar katı olamayacağını da anlayışla karşılamanız gereklidir.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlar burnu büyük tavırlar sergilediğinizi düşünüyor olabilir. Bu durum hakkında kendi aralarında da dedikodu yapmaktan çekinmiyorlar. Dikkatli olun.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önünüze büyük ve aydınlık işaretler çıkacak. Bunlar, almanız gereken kararları inatla size gösteriyor ama siz başka tarafa bakıyorsunuz. Doğru yolu görmelisiniz.
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Alışveriş yapmak bugünkü planlarınız arasındaysa kesinlikle ikinci el kıyafetler almayın. Başkalarının enerjisini üstünüze almanız doğru olmayacaktır.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş bağlantıları kurabileceğiniz ortamlara girme fırsatını her zaman bulamayabilirsiniz. Bu yüzden bugün girdiğiniz mekânlarda zamanınızı iyi değerlendirin.
10
13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlığınız ilerledikçe yeni dostunuzun hayatınızda çok daha önemli bir yer kapladığının farkına varacaksınız. Ona olan bağlılığınız hayatınızı iyi bir şekilde etkileyecek.
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar rüyalarınıza fazla anlam yüklememeye çalışın yoksa günlük hayatınız rüyalarınızdan kötü etkilenebilir. Uyandıktan sonra rüyalarınız üzerine fazla kafa yormayın.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sıra dışı kişilik özelliklerine sahip olan insanlar bugün size daha çekici geliyor. Çılgın fikirler üretmek ve onları birlikte uygulamak için can atıyorsunuz.
13
13
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çekici olduğunuz aşikâr ancak bu çekicilik içine kapanık bir insanın ilk adımı atması için tek başına yeterli olmayabilir. O zaman neden ilk adımı siz atmıyorsunuz?
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.