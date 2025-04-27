Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2025 Pazartesi

28 NİSAN 2025 TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugünkü Yeni Ay, duygusal yakınlık, güven, paylaşım, başkalarıyla bağ kurma ve güç dinamiklerini yöneten harita alanında gerçekleşiyor. Daha günlük düzeyde bu ev, başkalarına olan borçları ve ortak kaynakları ya da maaş dışı gelen paraları da yönetir. Burası senin Güneş haritandaki sekizinci evin ve bir partnerle yakınlık kurmakla ilgilidir ama yedinci evdeki yüzeysel uyumla değil, daha derin bağlarla ve samimiyetle ilgilidir. Yeni Ay'lar arzuları tetikler, taze bir başlangıç hissi getirir ve kontrolü ele alma ihtiyacını ortaya çıkarır. Bu, bir partnerle daha yaratıcı şekilde ilişki kurmak, güven sorunları üzerinde çalışmak ve güç dinamiklerini ele almak için bir fırsat. Ayrıca borçları ödemek, vergi işleriyle ilgilenmek, kredi başvurusunda bulunmak ya da daha duygusal bir destek aramak için de uygun bir dönem. Bu tutku sadece insanlarla ilgili değil; enerjini dökebileceğin tatmin edici bir proje ya da uğraş da bulabilirsin. Bugün tüm bunlar taze ve yeni. Hazırlık yap ama işleri çok zorlamamaya dikkat et.
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