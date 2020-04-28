Günlük burç yorumları! (28 Nisan 2020 Salı)

28 nisan salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün yaşayacağınız değişiklikler önümüzdeki dört hafta boyunca kariyerinizle ilgili büyük önem teşkil edecek. Söylediklerinize dikkat etmenizde fayda olacaktır.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün tüm aramalara ve e-postalara cevap verdiğinizden emin olun. Belli ki ilginç haberler alacasınız. Daha önce çalıştığınız yerdeki patronunuzdan ya da iş arkadaşınızdan yeni bir iş teklifi alabilirsiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Beklediğiniz ödemenin kısa sürede elinize geçeceğinden emin olabilirsiniz. Bununla beraber maddi zorlukları geride bırakmış olacaksınız.

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