28 nisan salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
28 Nisan 2020 Salı
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Bugün yaşayacağınız değişiklikler önümüzdeki dört hafta boyunca kariyerinizle ilgili büyük önem teşkil edecek. Söylediklerinize dikkat etmenizde fayda olacaktır.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün tüm aramalara ve e-postalara cevap verdiğinizden emin olun. Belli ki ilginç haberler alacasınız. Daha önce çalıştığınız yerdeki patronunuzdan ya da iş arkadaşınızdan yeni bir iş teklifi alabilirsiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklediğiniz ödemenin kısa sürede elinize geçeceğinden emin olabilirsiniz. Bununla beraber maddi zorlukları geride bırakmış olacaksınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çekici ve tutkulu göründüğünüzden şüpheniz olmasın. Eğer eski sevgililerinizden biri sizinle iletişime geçmeye çalışırsa şaşırmayın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşınız ilerledikçe spiritüel konulara daha fazla kafa yormaya başladığınızı fark ediyor olabilirsiniz. Yeni bir benliği kucaklamaya hazır olun.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni şeyler denemekten çekinmemeniz gereken bir gün. Aldığınız yeni puzzle’a mı başlamak istiyorsunuz, başlayın. Ya da meditasyon mu yapmak istiyorsunuz, yapın. Dünyaya bir kez geldiğinizi unutmayın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hayata karşı pozitif olduğunuz bir gün. Sevdiklerinize bu enerjinizi geçirdiğinizden emin olun, herkesin buna ihtiyacı var.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İstediğinizi elde etmek için biraz çabalamanız gerekecek. Yolda karşınıza engeller çıkabilir ama sonunda başaracağınızdan şüpheniz olmasın.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda biri olmasa bile kendinize bakmanızdan ve güzelleşmek istemenizden daha doğal ne olabilir? Güzel bir duş alın ve rahatlayın. Ardından kendinize cilt bakımı yapmaya ne dersiniz?
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda ufak zorluklar yaşayacağınız bir gün. İki tarafın da iletişim kanalları kapalı. Konuşmak isteseniz de birbirinize ne yazık ki ulaşamayacaksınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünden çok daha iyi hissettiğiniz günler mutlaka olmuştur. Eşiniz sizi neşelendirmek için çabalayacak ve böylelikle kendinize geleceksiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgilinizle beraber eğleneceğiniz bir gün sizi bekliyor. Kutu oyunları oynayabilir, beraber karaoke yapabilir ve unutulmaz zamanlar geçirebilirsiniz!
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgilinizle beraber eğleneceğiniz bir gün sizi bekliyor. Kutu oyunları oynayabilir, beraber karaoke yapabilir ve unutulmaz zamanlar geçirebilirsiniz!
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