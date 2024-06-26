Günlük burç yorumları: 28 Haziran 2024 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün bir arkadaşınızla, hatta ilginizi çeken bir konuyla bağlantı kurmak için mükemmel bir gün olabilir. Enerjiler bağlantılarınızı onarmak, geliştirmek ve güçlendirmek için iyidir. İşbirliği yapma ve birden fazla bakış açısına izin verme zamanı. Nitekim bugünün ilerleyen saatlerinde, sıradan hissettiren her şeyden çabuk yorulabilirsiniz. Başkalarıyla, özellikle de birlikte çalıştığınız veya günlük hayatınızı birlikte geçirdiğiniz insanlarla işbirliği için iyi bir zaman olsa da bu koşullarda bir şeyi kilitlemek muhtemelen akıllıca olmayacaktır. Neyse ki, şu anda sahip olduğunuz en tuhaf düşüncelerden ve konuşmalardan bile yararlı bir şeyler ortaya çıkarabilirsiniz.
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