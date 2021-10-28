Günlük burç yorumları! (28 Ekim 2021 Perşembe)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Belki de size sağladıkları finansal güvenlik nedeniyle, hayatınızda güçlü bir insanı idealize edebilirsiniz. Bununla birlikte, hediyeleri önemli koşullara bağlı olarak geliyorsa, kendinizi özgürce ifade etmenizin maliyeti çok yüksek olabilir. Daha dengeli bir ilişki içinde zaman geçirmek, kaçırdığınız şeyin tadına varmanızı sağlayabilir. Kendinizi mevcut düzenlemenizden hemen kurtaramayacak olsanız da, gerçekten ne istediğinizi bilmek, onu elde etmek için çalışmaya başlamanıza yardımcı olabilir.
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