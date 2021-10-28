Günlük burç yorumları! (28 Ekim 2021 Perşembe)

28 Ekim 2021 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
28 Ekim 2021 Perşembe

  • Bugün geleceğinizle ilgili planlar, istekler ve endişeler gündeminizde olabilir. Maalesef ki yanlış anlaşılmalar ve duygusal dramaların yaşanması da muhtemeldir. Birinin ayağına basmadan yükselmek imkânsız görünebilir. Siz yine de değerlerinize sadık kalmaya çalışın çünkü sürpriz bir çözüm yoluyla karşılaşabilirsiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarının huzuru nasıl bulduğunu araştırmak bugün sizin için zorlayıcı olabilir ve karşılaştığınız bazı fikirleri denemeye hevesli olabilirsiniz. Coşkunuzun aksine, yakınınızdaki insanlar şüpheci olabilir. Sizinle ilgili olmayan kendi sebeplerinden dolayı kendilerini tehdit altında hissedebilirler, ancak planlarınızda bazı haklı boşluklar da tespit edebilirler.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bürokratik bir güçlük sizi yoruyor olabilir, ancak ayrıntılara dikkat etmek ve kuralları adım adım takip etmek, sonunda size yardımcı olacak güce sahip bir otorite figürü bulmanıza sebep olacaktır. Sorununuzu çözmeyi başardığınızda, başkalarıyla paylaşacak önemli bir hikayeniz olabilir. Arkadaşlarınızın, yaşamlarındaki benzer zorlukların üstesinden gelmek için deneyimlerinizden öğrendiğiniz dersleri kullandığını görmek, gurur duymanıza neden olabilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Belki de size sağladıkları finansal güvenlik nedeniyle, hayatınızda güçlü bir insanı idealize edebilirsiniz. Bununla birlikte, hediyeleri önemli koşullara bağlı olarak geliyorsa, kendinizi özgürce ifade etmenizin maliyeti çok yüksek olabilir. Daha dengeli bir ilişki içinde zaman geçirmek, kaçırdığınız şeyin tadına varmanızı sağlayabilir. Kendinizi mevcut düzenlemenizden hemen kurtaramayacak olsanız da, gerçekten ne istediğinizi bilmek, onu elde etmek için çalışmaya başlamanıza yardımcı olabilir.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ev veya aile hayal kırıklıkları, şu anda önemli ilişkilerinizden birinde çatışmayı tetikleyebilir. Kendinize, belirli sorunlara ve pratikteki sıkıntılara odaklanmanın durumu iyileştirip iyileştirmediğini sorabilirsiniz. Çözüm daha uzun bir yoldan geliyorsa bu durum sizi biraz üzse de kabul edip ona göre bir pozisyon almalısınız.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yoğun bir konu üzerinde düşünmek için biraz yalnız kalmak bugün kulağa harika gelebilir, çünkü muhtemelen perspektifinizin bazı ayrıntılarını başkalarıyla paylaşmadan önce kendi başınıza çözmek istiyorsunuz. Tercihiniz ne olursa olsun, birisi şimdi sizinle bunun hakkında konuşmak isteyebilir. Paylaşacaklarınız konusunda bazı sınırları belirlemeniz gerekebilir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Grubun temel değerleriyle ilgili anlaşmazlıklar duygusal manipülasyona yol açabileceğinden, şu anda bulunduğunuz bir toplulukta gergin bir ortam olabilir. Bu gibi durumlarda, yanlış anlaşılma ihtimaliniz olduğu için, fikrinizi söylemek konusunda anlaşılır bir şekilde isteksiz olabilirsiniz. Bununla birlikte, bu riski almak, gruba ne olursa olsun, gerçekten bağlantı kurduğunuz kişileri bulmanızı sağlayabilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güvenlik ihtiyacınıza yoğun bir şekilde odaklanmak, bugün profesyonel yaşamınızda işleri garip hale getirebilir. Diğerleri muhtemelen iletişiminizin küçük ayrıntılarına sizin düşündüğünüz kadar uyum sağlamayabilir, ancak stresli göründüğünüzü fark edebilirler. Kendinizi dürüstçe ifade etmek beklediğinizden daha iyi karşılanabilir, çünkü bugün insanlar genellikle yaptığınız veya söylediğiniz şeylere olumlu yanıt verecektir.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sizi büyüleyen bir sırrı araştırmak şu anda ödüllendirici olabilir ve benzersiz sezgi duygunuzu takip etmek sizi beklenmedik bir atılıma götürebilir. Yine de düşüncelerinizi içe çevirmeniz ve aramanızı neyin motive ettiği konusunda kendinizle netleşmeniz gerekebilir. Değerlerinize göre yaşıyor ve başkalarına size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranıyorsunuz.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızdaki paranın manipülatif olarak ele alındığı bir duruma dışarıdan bir bakış açısı bugün sizin için yararlı olabilir. Artık hikâyenin diğer tarafını size uygun bir şekilde sunmak için normalden daha donanımlı olabilirsiniz. Tavsiye almak her zaman duymak istemediğiniz bir şeyin size söylenme riskini taşır.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın biri bugün aşırı dramatik görünebilir. Bunun için onları refleks olarak kınamak yerine, bu ilişkinin duygusal atmosferinde oynadığınız rol üzerine düşünmek isteyebilirsiniz. Kendi zor ruh hallerinizi kendinize saklama konusunda iyi bir iş çıkardığınızı düşünebilirsiniz, ancak niyetinizden daha fazlasını gösteriyor olabilirsiniz. Diğer kişi neden gergin olduğunuzu tam olarak bilmiyorsa, buna neden olacak bir şey yaptığını düşünebilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Rutin işler bugün çatışmanın odak noktası olabilir. Sorun, belirsiz beklentilerden kaynaklanabilir, bu durumda her bir kişinin sorumlu olduğu şeyi açıklayan net bir plan yardımcı olabilir. Yine de çevrenize hararetli tartışmanızdan bahsederseniz, bunun önemsizliğine gülebilirler - bu tam olarak ihtiyacınız olan bakış açısı olabilir!

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ait olduğunuz bir topluluk şu anda pek eğlenceli olmayabilir ve onların aydınlanmasına yardımcı olmayı kendi başınıza üstlenebilirsiniz. Amacınız, dikkat çekmek yerine grubu daha iyi bir yer haline getirmektir ve çabalarınız muhtemelen bu şekilde anılacaktır. İnsanların kafasındaki ciddi sorunlardan kurtulamasanız da, onlara dünyada hala iyi şeyler olduğunu göstermek başlı başına değerli bir hediyedir.

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