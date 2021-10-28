Günlük burç yorumları! (28 Ekim 2021 Perşembe)

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın biri bugün aşırı dramatik görünebilir. Bunun için onları refleks olarak kınamak yerine, bu ilişkinin duygusal atmosferinde oynadığınız rol üzerine düşünmek isteyebilirsiniz. Kendi zor ruh hallerinizi kendinize saklama konusunda iyi bir iş çıkardığınızı düşünebilirsiniz, ancak niyetinizden daha fazlasını gösteriyor olabilirsiniz. Diğer kişi neden gergin olduğunuzu tam olarak bilmiyorsa, buna neden olacak bir şey yaptığını düşünebilir.