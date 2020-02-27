27 Şubat perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
27 Şubat 2020 Perşembe
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Gelecekle ilgili aldığınız kararlar için bugünden yatırım yapmaya başlasanız iyi olacak. Kenara her gün ufak bir miktar da olsa para ayırmak bu yolda iyi bir başlangıç olabilir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Psişik yetenekleriniz her zaman var olsa da bugün onları kullanma fırsatına erişeceksiniz. Yakın arkadaşlarınızla kurduğunuz derin bağın da buna etkisi büyük.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Refah içinde geçireceğiniz günler yakında sevgili boğalar. Zor zamanlar geçiriyordunuz ancak artık rahata erişeceksiniz. Bolluk içinde günler sizi bekliyor.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki insanların sizi çekici bulduğunu biliyorsunuz ve bundan faydalanmak işinize geliyor. Seçenekler arasından en iyisini seçmelisiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınızdaki kim olursa olsun o kişinin düşüncelerini kolaylıkla anlıyor adeta o dile getirmeden seziyorsunuz. Bu durum bugün işlerinizde size çok kolaylık sağlayacak.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bireysel olarak yapılan aktivitelerden çok grup aktivitelerinde yer almayı tercih ediyorsunuz. İnsanlarla etkileşim içinde olmak size iyi geliyor.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha iyi bir konuma gelmek için sıkı sıkıya çalıştığınız bu dönemde çabalarınızın bir hiç uğruna mı olduğunu düşünmüyor değilsiniz. Endişelenmeyin, her şey yolunda.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün el attığınız her iş kolaylıkla halloluyor. Yaptığınız işe saygı duymanızın bu konuda etkisi büyük.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sözde eski olan ancak hala içinizde bitiremediğiniz meseleler bugün gün yüzüne çıkabilir. Bu durum sizi biraz rahatsız edecek, hazırlıklı olun.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın zamanda yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Partneriniz muhtemelen uzun zamandır sosyal medyadan bağlantıda olduğunuz biri olacak. Aniden mesajlaşmaya ve ardından görüşmeye başlayacaksınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok yükseklerden uçtuğunuzun farkına varmanız gerekiyor. Biraz gerçek dünyaya inip yapmanız gerekenlere odaklanın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygularınızın sizi kolaylıkla yönettiğini fark ettiğiniz bir gün. Biraz daha gerçekçi kararlar almaya çalışmanızda fayda var.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizde zaman geçirirken etrafa biraz renk katmak isteyebilirsiniz. Yeni dekorasyon dergileri alıp göz atmak iyi bir fikir olabilir.
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