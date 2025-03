Günlük burç yorumları: 27 Mart 2025 Perşembe

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bu günlerde ruhsal düzeyde bir tür bahar temizliği yapıyorsun ve Mars'ın gizlilik alanından geçişiyle bu güçlendirici bir süreç olabilir. Hedeflerin her zaman net olmayabilir, ancak şu an için net olmalarına da gerek yok! İçinde geçmişin hayaletleriyle, geçmiş hatalarla ve içsel güvensizliklerle yüzleşen bir yanın var ve bu süreç, 18 Nisan'da Mars burcuna girdiğinde tüm gücünü ortaya koyabilmen için gerekli. Geçmişin belirli unsurlarını geride bırakmalısın, yoksa ilerlerken yanında olumsuzlukları da taşırsın. Bugün Mars ve Şiron arasındaki kare açı biraz gerginlik yaratabilir. İnsanlar özellikle hassas olabilir ve görüş farklılıkları her zamankinden daha belirgin hale gelebilir. Birinin seninle aynı fikirde olmamasının, sana saygı duymadığı veya seni umursamadığı anlamına geldiği yanılgısına düşmemeye çalış. Günün ilerleyen saatlerinde hayat daha akıcı hale geliyor ve karar alma baskısını daha az hissediyorsun.