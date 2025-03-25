Günlük burç yorumları: 27 Mart 2025 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün Mars ile Şiron'un güneş haritanda yaptığı kare açı nedeniyle, zamanın üzerinde daha fazla talep olabilir ve bu da kendi ilgi alanlarını takip etme fırsatlarını azaltabilir. Bu geçici transit, geri tepebilecek veya seni strese sokabilecek bir çekişme enerjisi yaratabilir, ancak dikkatli gözlemlersen dengeyi bulmanın yollarını keşfedebilirsin. Birisi ilgini istiyor, ancak buna zorlandığında ilgi göstermek istemeyebilirsin. Bu tamamen senin seçimin, ancak herkesin bugün biraz daha hassas olduğunu göz önünde bulundurarak gereksiz sorunlardan kaçınmanın bir yolu olabilir. Performansın, işin, ilişki durumun veya ortaklıkların konusunda her zamankinden daha hassas olabilirsin. İdealde, güvensizliklerini tetikleyen şeyler sana içgörü sağlayabilir ve yardımcı olabilir. Gün ilerledikçe olayları akışına bırakmak daha kolay hale geliyor.
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