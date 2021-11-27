Günlük burç yorumları! (27 Kasım 2021 Cumartesi)

27 Kasım 2021 Cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
27 Kasım 2021 Cumartesi

  • Bugün yapılan eleştirileri veya daha da masum değerlendirmeleri kişisel algılamamak biraz zorlayıcı olabilir. İnsanların hareketlerinden büyük anlamlar çıkarıp hiddetlenmek yerine, geri çekilip derin nefes almak en iyisidir. Böyle karmaşık bir zamanda yapmanız gereken son şey, daha sonra geçmeniz gerekebilecek olan köprüleri yakmak. Kimin neyle nasıl başa çıktığı ilerleyen zamanlar için belirleyici olacak.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Size ait olan için savaşmak isteseniz bile, en yakınlarınıza ve sevdiklerinize olan yükümlülüklerinizi unutmayın. Onların sevgisi ve desteği, muhtemelen başka türlü elde edemeyeceğiniz şeyleri elde etmenize yardımcı olmuştur ve şimdi yaptıkları tüm fedakârlıklar için takdirinizi göstermenin zamanı gelebilir. Bu, sevilen birine finansal olarak yardım etmek veya zor durumdaki bir arkadaşa duygusal destek sağlamak anlamına gelebilir. Şu anda kaynaklarınızda bir azalma gibi görünen şey, cömertliğinizin ödüllendirilmesiyle artış haline gelebilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kararsızlık, kişisel yaşamınızda hasara yol açabilir. Sizi ve başkalarını endişelendiren bir yol seçmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Derinlerde bir yerde, muhtemelen gerçekten ne istediğinizi biliyorsunuz. Asıl sorun, arzularınızın sevdiğiniz insanlarınkilerle zıt olması olabilir. Herkesin mutlu olmasını istediğiniz için sıkıntılı olman çok doğal. Ancak, başkalarını yatıştırmak için kendinizden ödün vermek sizi son derece zor bir duruma sokabilir, bu yüzden kendinize karşı dürüst olun!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son zamanlarda ideallerinizden uzaklaşmış gibi hissedebilirsiniz, bu hayal kırıklığı yaratabilir. Yine de kendinize bir mola verin ve ilerlemenizi kendinizi tebrik edin! Sınırlı kaynaklarla ve yardımcı olmayan insanlarla çalışıyor olabilirsiniz ki böyle zorlu bir ortamda herhangi bir ilerleme kaydetmeniz takdire şayan. Bugün, yolculuğunuzu değerlendirmek için kendinize biraz zaman tanıyın. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için attığınız adımları gözden geçirin ve bundan sonra ne yapmanız gerektiğini kendinize sorun.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tam da ona en çok ihtiyacın olduğunu hissettiğin anda, para konusunu biraz zorlayıcı olabilir. Gergin bir durumu daha da gergin hale getirebileceğinden, birinden borç isteme eğilimine karşı koyun. En son ne zaman zor durumda kaldığınızı hatırlamaya çalışın. Geçmişte bu durumdan kurtuluş şekliniz şu an da size yardımcı olabilir. Her şeyi derinden hissetmenizin bir nedeni var, bu yüzden duygularının size rehberlik etmesine izin verin. Sizi mutlu eden bir yöne gittiğinde, çoğu zaman bolluk peşinden gelir!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizi sahip olmadığınız şeylerin özlemini çekerken bulabilirsiniz. Bununla birlikte, bu eksiklik duygusu sizi daha da geride tutabilir, bu nedenle duygusal boşlukları sizi yutmasına izin vermek yerine şükranla doldurmaya çalışın. Hâlihazırda sahip olduğunuz refah için teşekkür ettiğinizde, kutsamalarınız genişleme eğilimindedir. Başkaları bu yaklaşımı anlamasa bile, olumlu ve bol bir zihniyet size hayalleri gerçekleştirme gücü verir!

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir rutinin baskısı şu anda sizi etkiliyor olabilir. Zor koşullarda bile kararlı olmaktan ve kaliteli iş yapmaktan gurur duyabilirsiniz, ancak bunun sizi kötü bir durumda kalmaya zorlamasına izin vermeyin. Enerjinizi sürekli olarak çabalarınızı takdir etmeyen insanlara veriyorsanız, devam edin. Şu anki seçeneklerinize bağlı kalmak zorunda değilsiniz, kendinize bir yer bulana kadar sessizce devam edin. Bu yeni ortamdaki insanlar muhtemelen katkılarınızın ne kadar değerli olduğunu anlayacaklardır.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi keyifli aktivitelerden mahrum bırakmak, size zaman kazandırmamakla beraber motivasyon da kaybettirir. Aslında yarayacağı tek konu çevrenizdekilerin sizden faydalanması olabilir! Çok fazla şey olduğunu düşünseniz bile kendinize hak ettiğiniz bir mola verin. Herkesin sizsiz idare etmeyi öğrenmesi gerekecek. Onlara yardım etmek için ne kadar çok çalıştığınızı anlamaya bile başlayabilirler, bu da sonuç olarak size daha fazla değer vermelerine neden olabilir.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Düşmanca algılanan davranışlarınız, birilerinin kızgınlığına neden olabilir, bu nedenle davranışlarınızda bazı değişiklikler ve yumuşatmalar yapmayı düşünmelisiniz. Başkalarına size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranmanız artık bir zorunluluk. Bu, özellikle yakın ilişkiler için geçerli olabilir, çünkü kalbinize yakın olan bir kişi, muhtemelen duygularınızın en yoğun haliyle yüzleşen kişidir. Herhangi bir öfke patlamasıyla başa çıkmak için hazırlıklı olun, son damla gelmeden sakince dışarı vurmak iyi bir yol olabilir.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendiniz hakkında ne kadar olumsuz eleştiride bulunursanız, herhangi bir ilerleme kaydetmeniz o kadar zor olabilir. Bugünü kendini sevmeye ada! Bu, yalnızca kendinize övgü, teşvik ve yüksek notlar vermek anlamına gelir. İlk başta, bu uygulama yararsız görünebilir, ancak denemekten vazgeçmeyin. Ne düşünürseniz, o olursunuz, bu yüzden beyninizi ne kadar olumlu yorumlarsanız, sonuçta o kadar kendinden emin ve yetenekli hissedebilirsiniz. Bir beceride ustalaşmanın o kadar da zor olmadığına karar verdiğinizde, onu öğrenmek için büyük adımlar atabilirsiniz.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün çok çalışmak, koşu bandında ilerlemeye çalışmak gibi olabilir. Enerjinizi israf etmeyin! İlerlemek için çabalarınızı ikiye katlamak yerine yarı yarıya azaltın. Bazı zamanlarda harekete geçmektense beklemek daha iyi olabilir. Sadece arkanıza yaslanıp başkalarını dinlemek, beklemediğiniz bir atılımı tetikleyebilir. Bazen boş zaman iyi bir şeydir çünkü sizi keşif anlarına açık bırakır.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda hem fiziksel hem de duygusal olarak bir duvara çarpmış gibi hissedebilirsiniz. Yorgunluğunuzu yok sayarak devam etme hatasına düşmeyin! Vücudunuz size dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylemeye çalışıyor ve onu dinlememek aptallık olabilir. İşleri tamamen iptal edemiyorsanız da, en azından sakinleşin ve erken yatın. Bu mola, karşılaşabileceğiniz kişilerarası zorluklarla başa çıkmak için daha iyi bir zihniyete sahip olmanıza da yardımcı olabilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şeytanlarınızla yüzleşmek, bu zamanda büyümeniz için kritik olabilir. Kötü anılar üzerinde durmamanız gerekse de, onlarla barışacak kadar uzun süre onları anlamak duygusal ve zihinsel sağlığınız için iyidir. İnsanları memnun eden biri olmak, geçmişte zor insanları ve kuralları aşmanıza yardımcı olmuş olabilir, ancak şimdi kendinize ait bir yol oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları ve farkındalığı geliştirdiniz. Başkalarının onayını istemek yerine, mutluluğunuzun peşinden gidin ve bunun için özür dilemeyin.

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