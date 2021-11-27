Günlük burç yorumları! (27 Kasım 2021 Cumartesi)

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendiniz hakkında ne kadar olumsuz eleştiride bulunursanız, herhangi bir ilerleme kaydetmeniz o kadar zor olabilir. Bugünü kendini sevmeye ada! Bu, yalnızca kendinize övgü, teşvik ve yüksek notlar vermek anlamına gelir. İlk başta, bu uygulama yararsız görünebilir, ancak denemekten vazgeçmeyin. Ne düşünürseniz, o olursunuz, bu yüzden beyninizi ne kadar olumlu yorumlarsanız, sonuçta o kadar kendinden emin ve yetenekli hissedebilirsiniz. Bir beceride ustalaşmanın o kadar da zor olmadığına karar verdiğinizde, onu öğrenmek için büyük adımlar atabilirsiniz.