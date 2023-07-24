Günlük burç yorumları: 26 Temmuz 2023 Çarşamba

26 Temmuz 2023 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 24 Temmuz 2023 11:47 Güncelleme: 24 Temmuz 2023 14:38
ABONE OL

  • Yeni gün başlarken bazı şeylerin önemli olduğunu, bazılarının ise önemsiz olduğunu kendinize hatırlatın. Etrafınızdakiler size önemsiz görünen meseleleri büyütüyor olsalar bile, büyük ihtimalle korktukları kadar felakete yakın değillerdir. Artık en önemli şey, hem evde hem de işte hedeflerinize öncelik vermenizdir. Ayrıca, bir tür sosyal etkinlik veya aile etkinliği planlıyorsanız, başkalarının aceleyle karar vermeniz için sizi zorlamasına izin vermeyin. Düşünmek için hala zaman var.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Daha spontane ve bağımsız bir yaşam için çabalıyorsunuz ancak başarılı olma veya dış dünyaya karşı sorumluluklarınızı yerine getirme baskısı çok büyük. Şu anki gerilim, kişisel ve profesyonel alanlarda hiçbir şeyden ödün vermeden çok fazla zorlamaktan kaynaklanıyor. Çevrenizle ilgili bazı paranoyalar şimdi güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir ancak en iyisi bunun kararlarınızı yönlendirmesine veya kişisel gelişiminize müdahale etmesine izin vermemektir. Endişeler, salıvermek için olumlu ve yaratıcı bir kanal gerektirir. Bununla birlikte, yüzeye çıkan ve dikkat gerektiren daha derin ihtiyaçları göz ardı etmeyin.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün gerginliğe dikkat edin çünkü çok fazla öğrenmek, artan dinlenme, rahatlama ve detoks ihtiyacınızı engelleyebilir. Çok fazla aktivite üstlenmek ve mutluluğu aramak için aşırıya kaçmak sizi aşağı çekebilir. Sizi anlayan bir arkadaşınızın olması, ayın bu zamanında duygu ve fikirlerinizle daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı oluyor. Bununla birlikte, endişeler sizi iki hayati ihtiyaç arasında bulabilir. Daha fazla huzur ve sessizlik için can atıyorsunuz ve işleri kendi yolunuzla yapmak istiyorsunuz ancak ani bir arkadaşlık ihtiyacı biraz çatışma veya muamma yaratabilir. Bunu geçtikten sonra, zihninizi sakinleştirmenin yollarını bulacaksınız.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, şimdi inşa etmek için çok fazla zaman ve enerji harcadığınız bir şeyi kaybetme endişesi yaşayabilir ancak aynı zamanda kısıtlayıcı, sınırlayıcı bağlardan kurtulma ihtiyacı da duyabilirsiniz. İdeal olarak, şimdi ortaya çıkan çatışmalar, hayatınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma konusunda size yol gösterici oluyor. Günlük hayatınızın ayrıntılarına her zamankinden daha fazla odaklanıyorsunuz. Hayatınızı zenginleştiriyor, öğreniyor ve yeni bilgiler arıyorsunuz. Aniden iş ya da sağlık konularınızı halletme ihtiyacı, yeni şeyler öğrenme zamanınızdan çalabilir ancak kaçınılmazdır. İçsel gerilimin sizi anlamlı değişiklikler yapmaya motive etmesine izin verebilirsiniz.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bazen hırslarınızı baskı altına alabilir. Mutluluğunuz pahasına hedeflerinize ulaşmak için kendinize aşırı baskı uygulamamaya çalışın. İlişki hedefleriniz ve kariyer veya yaşam yolu hedefleriniz farklı amaçlara sahip gibi görünebilir ancak bir uzlaşma aramak gereklidir. Hayatınızda daha fazla öngörülebilirlik ve rahatlık istiyorsunuz ancak gün tam aksine sizi bir rutinden çıkıp biraz eğlenmeye teşvik ediyor. Gerçekten zevk aldığınız aktivitelerle kendinizi yenilemek ve canlandırmak için olan ihtiyacınızı göz ardı edemezsiniz.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşinizi, rutininizi, sağlığınızı ve programınızı aşırı kontrol etmenize yol açan baskılara boyun eğmeye dikkat edin çünkü bu, iş dışı faaliyetlerinizi keşfetmek için sahip olduğunuz zaman ve enerjiyi etkileyebilir. Çalışabilmeniz ve hayatınızı düzene sokabilmeniz için daha fazla ılımlılık ve denge hedefleyin ve ayrıca daha spontan faaliyetlerden zevk almanızı engelleyebilecek korkuları bırakın. Bu durum, son zamanlarda güçlü bir tema olan daha fazla aktivite ve keşif dürtünüzle çelişiyor olsa da biraz inzivaya çekilmeyi düşünebilirsiniz. Ani kaprislerin bugün gerçek ihtiyaçlarınızı yansıtmadığını fark etmelisiniz.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünün enerjileri hayatınızdaki baskıları vurgulayabilir ancak aynı zamanda size hayatın çok zorladığınız alanlarında ılımlılık üzerinde çalışmanızı hatırlatabilir. Kendinizle veya bir ilişkiyle ilgili fikirlere çok sıkı sarılmaya dikkat edin, özellikle de seçeneklerinizi keşfetmenize ve kendinizden daha fazla zevk almanıza engel oluyorsa. Bu, son zamanlarda artan başarı tutkuniza tam bir tezat oluştursa da şu anda bir tür kaçış ihtiyacını inkar edemezsiniz. Başkaları sizde rekabet dürtüsü uyandırabilir ve biraz yaratıcılıkla bunu kendi avantajınıza çevirebilirsiniz.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün aile ve diğer ilişkileri dengeleme konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Belirli geleneklere ve yaşam biçimlerine olan bağlılığınızın ilişkilerinizdeki gelişimi kısıtlayıp kısıtlamayacağını düşünün. Korkularla başa çıkmak, arınmak ve salıvermek şimdi önemlidir. Oldukça ani bir yavaşlama ve rahat etme ihtiyacıyla bağlantı kuruyorsunuz. Sosyal hayatınıza, grup çabalarınıza veya mutluluk hedeflerinize yönelik son taahhütlerinizi biraz beklemeniz gerekebilir. Sürpriz sorunları hallettikten sonra, yılın bu zamanında sizin için gerçekten önemli olan şeylere geri dönebilirsiniz.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, şimdi olaylar ve duygular, üstlendiğiniz fazla iş veya kişisel ilgi alanlarından bazılarını bırakmanız gerektiğini vurgulayabilir. Misyon daha özgürce ilerlemektir ve işinizin bir kısmını başkalarına devretmeniz gerekebilir veyahut kendi iyiliğiniz için sizi ağırlaştıran bir sırdan ya da yükten kendinizi kurtarmak isteyebilirsiniz. Aşırı telaşlı veya kaotik bir program, bedelini ödeyebilir ve kendinize daha iyi bakmak için zorlu işleri, projeleri ve takıntıları değerlendirmenin zamanı geldi. Hayatınızdaki diğer sorunlarla uğraşmak için bir kenara attığınız veya gömdüğünüz duygular artık yüzeye çıkabilir. Gün, sizi kabuğunuzdan çıkarır ve başkalarıyla bağlantı kurmaya hazır hale getirir ancak bu, daha geniş hedeflerinizle oldukça geçici olarak çatışır.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün belirli mülklere ve tutumlara bağlı kaldığınız alanları ve aleyhinize olan tutumları vurgulayabilir. Yeni şeyler ve kendinizi ifade etme yollarını deneme arzunuz artıyor ve bu önemli bir dönüm noktası. Şimdi, yöntemlere ve sizi güvende hissettiren şeylere aşırı bağlılık önünüze çıkıyor olabilir. Bu korkular ve bağlarla uğraşmak artık gerekli görünüyor. Şimdi yarım kalmış işleri halletmeye, düşünmeye ve dinlenmeye devam edebilirsiniz. Duygusal iyileşme ve tazelenme, zaman içinde yansıtma veya rekabetçi durumlardan bir mola verme olasılığı daha yüksektir. Bildiklerinize bağlı kalmak veya konfor alanınızın dışına çıkmak arasında boğuşabilirsiniz. Değişiklik yapma ihtiyacının farkına varmak iyi bir fikir olabilir ancak neyi yapıp neyi yapamayacağınıza dair güçlü bir fikre sahip olmanız da önemlidir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, rahatlık ve evcilleşme arzunuz artıyor ancak gün sağlıksız bağlılıkların ve tutumların ilerleme ve büyüme ve gelişme fırsatlarından yararlanma şansınızı geciktirdiğini vurgulayabilir. Ev içi talepler veya ihtiyaçlar ile kişisel hedefler ve arzular arasında çelişkilerle karşılaşabilirsiniz. Hepsini yapma baskılarına boyun eğmek yerine, en iyi sonuçları elde etmek için bir uzlaşmaya veya orta yola ulaşmayı hedefleyin. Gün ayrıca sosyal tarafınızı veya farklı bir şey yapma, deneme veya çeşitlendirme arzunuzu ortaya çıkarır. Bugünlerde genel olarak daha fazla yakınlık ihtiyacına rağmen, daha fazla özgürlük ve kendini ifade etme arayışındasınız. Bugün içinizde biraz asilik var ama şu anda bazı kalıpları ufak ufak kırmak sizin için daha iyi.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün, hedeflerinizi yeniden değerlendirme ve onlara öncelik verme ihtiyacını vurguluyor. Kendinizi belirli külfetli sorunlardan veya kendinize sakladığınız sırlardan kurtarmanın özgürleştirici olabileceğini öğrenebilirsiniz ancak bunları kiminle paylaştığınız konusunda seçici olun. Ayrıca, sizi ne hissettiğinizi söylemekten ve gerçekten istediğiniz şeyin peşinden gitmekten alıkoyan güvensizlikler veya korkularla da uğraşıyor olabilirsiniz. Ertelediğiniz sorumlulukları yerine getirmeniz için bir çağrı olabilir. Hayatınızdaki girişken bir temayla tezat oluştursa da, daha perde arkası bir çalışmayla işleri yoluma koyacaksınız.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, şimdi saygı veya sahiplenme meselelerinde aldatıcı bir hava olabilir. Sosyal hayatınıza, çevrenize veya arkadaşlıklarınıza güçlü bir şekilde odaklanmak sağlıksız bir boyuta ulaşabilir ve bu, gevşeme, sadeleşme ve eğlenme ihtiyacınızla çatışabilir. İlişkilerinizi denetlemek, aşırı yönetmek veya kontrol altında tutmak için zorlayıcı bir ihtiyaç hissediyorsanız, bunun sizde çok fazla gerginliğe neden olup olmadığını düşünün. Biraz geri adım atmak uygun olabilir. Bugün daha büyük fikirlerinizi ve düşüncelerinizi paylaşma eğilimindesiniz. Daha fazla seçenek ve olasılık gördükçe ilgi alanlarınız genişler.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.