26 Şubat çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
26 Şubat 2020 Çarşamba
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Partnerinizin laflarının altında ne gibi mesajlar yattığınız anlamak için biraz çabalamalısınız. Ne istediği konusunda emin olamıyorsanız ancak ipuçlarını birleştirerek doğru cevaba ulaşmaya çalışabilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı kendi istediğiniz gibi mi yaşamak istiyorsunuz yoksa insanların beklentilerini karşılamak mı sizin için öncelikli? İnsanları mutlu etmeye çalışırken kendi huzurunuzdan ödün vermemelisiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Macera dolu bir seyahate çıkmayı düşünüyorsanız bir an önce hazırlıklara başlamanızda fayda var. İşleri biraz daha ağırdan alırsanız bu seyahat hiç gerçekleşmeyebilir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle aynı konumda çalışan biriyle ortak bir fikre sahip olmamanız işlerinizi zorlaştırıyor olabilir. Karşınızdakine saygı duymaktan yine de vazgeçmemelisiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar zor günler geçiren bir arkadaşınıza manevi destek vermeniz gerekebilir. Arkadaşınızı dışarıya çıkıp biraz da olsa eğlenmek için ikna etmeye çalışmalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yanında konuşmaktan asla çekinmediğiniz en büyük sırlarınızı bile rahatlıkla paylaşabileceğiniz bir dostunuzun olması sizi en kötü günlerinizde bile mutlu etmeye yetiyor. Arkadaşınız sadece bir telefon uzağınızda, unutmayın!
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karmaşık fikirleri tartıp kafanızda bir düzene oturtarak gelecek hakkında planlar yapmak için güzel bir gün. Bu planları yaparken yakınınızda olan kişileri de hesaba katmanızda fayda var.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün aynaya baktığınızda karşınızda çok başarılı bir insan göreceksiniz. Son birkaç aydır sıkı tempoyla dişinizi tırnağınıza takarak çalıştığınız. Şimdi de bu çalışmaların meyvelerini toplama zamanı.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yazılı iletişimde bugün ayrıca dikkatli olmanızda fayda var. Gramer ve noktalama kurallarına uymaya ekstra özen göstermeniz gerekli.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızdan birinin hareketleri artık canınızı fazlasıyla sıkmaya başladı. Bu kişiyle aranıza mesafe koymazsanız ilerleyen zamanlarda daha büyük sorunlar yaşanabilir.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sadece insanların gözünde daha önemli bir konuma yükselmek için yaptığınız şeylerden acile vazgeçmelisiniz. Diğer insanları etkileyebilmek güzel bir özellik olsa da sadece bu uğurda hareket etmek yanlıştır.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tartışmalardan uzak kalmaya çabalamak bugün yorucu olabilir. İnsanlarla aranızın bozulmaması için söyleyeceklerinizi içinizde tutmak bugün doğru seçenek değil. Dürüst davranmanız daha iyi olacaktır.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Saygı, kazanılması zor ancak kaybedilmesi çok kolay bir değerdir. İnsanların size saygı göstermeye devam etmesiniz istiyorsanız kendi inandığınız fikirleri savunmaktan asla vazgeçmeyin.
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