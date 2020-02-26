OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sadece insanların gözünde daha önemli bir konuma yükselmek için yaptığınız şeylerden acile vazgeçmelisiniz. Diğer insanları etkileyebilmek güzel bir özellik olsa da sadece bu uğurda hareket etmek yanlıştır.