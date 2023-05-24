Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2023 Cuma

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal açıdan uyumsuz hissetme duygunuz, etrafınızla uyum sağlamak için büyük bir alışveriş yapmayı düşünmenize neden olabilir. Söz konusu öğenin kendine özgü yararları olsa da, bunun ötesinde daha büyük sorunları çözmesi pek olası değildir. Güvensizlikleriniz hakkında biriyle konuşmak, özellikle de altta yatan daha derin inançlarınızdan bazılarına ulaşabiliyorsanız, beklediğinizden daha yararlı olabilir. Duygularınızı kontrol ettikten sonra hala alışveriş yapmakla ilgilenip ilgilenmediğinizi görün. Para konusundaki anlaşmazlıklar her zamanki samimi ilişkilerinizin önüne geçebilir. Ev bütçesine kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Beklenmedik olaylar, planlamadığınız bazı acil alımları gerektirebilir. Biraz esneklik gerektirebilirler ancak dikkatlice planlarsanız ihtiyacı en aza indirebilmelisiniz.
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