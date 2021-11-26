Günlük burç yorumları! (26 Kasım 2021 Cuma)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün sizi yeni deneyimlere veya fikirlere çekiyor. Yeni şeyler öğrenmeye veya yabancılarla bağlantı kurmaya aktif olarak ilgi duyabilirsiniz. Duygusal dünyanızda bir hız değişikliğine gitmek canlandırıcı olabilir. Hayatınızın sorunlu alanlarına farklı bakış açılarıyla odaklanmak çözüme götürebilir. Ortaklıklar, müzakereler, uzlaşma ve denge, şimdi hayatınızdaki güçlü temalar. Bir partnerle veya özel bir arkadaşla yapılan tartışmalar bir süre gündeminizi oluşturabilir. Tavsiyeleri takip etmeseniz bile, bir sonuca varmadan önce diğer bakış açılarını dinlemekten keyif alacaksınız.
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