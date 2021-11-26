Günlük burç yorumları! (26 Kasım 2021 Cuma)

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün konfor, aşinalık ve sessizlik ihtiyacınızla temasa geçiyorsunuz. Bu zamanı bir şeyleri yumuşatmak ve keyfini çıkarmak için ayırın. Ev içi ve kişisel meseleler ön plandadır. Farklılıkları çözmek, doğal olarak konuşma veya daha fazla düşünce yoluyla gelir. Satır aralarını daha iyi okuyor olabilirsiniz. İpuçlarını yakalayarak hassas konulara daha fazla mantık getiriyorsunuz. Her türlü gizli bilgi işinize yarayabilir. Ayrıca bazı alışkanlıklarınızı, eğilimlerinizi ve içgüdüsel tepkilerinizi anlamak için de harika bir zaman. Daha fazla strateji kullandığınız, daha fazla araştırma yaptığınız ve sabırlı olduğunuz için oldukça iyi planlar yapabilirsiniz