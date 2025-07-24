Günlük burç yorumları: 25 Temmuz 2025 Cuma

Yeni Ay bugün saat 15:11'de Aslan burcunda gerçekleşiyor. Bu, yeni bir ay döngüsünün başlangıcını işaret eder ve taze bir başlangıç yapma şansı sunar. Aslan burcundaki bu Yeni Ay'ın enerjisi, romantik hayatımızı, yaratıcı uğraşlarımızı, hobilerimizi ve çocuklarla olan ilişkilerimizi güçlendirebilir. Kendimize olan güvenimizi ve sağlıklı bir gururu inşa etme zamanı; aynı zamanda hayatımızın sorumluluğunu daha fazla üstlenmeliyiz. Önümüzdeki haftalarda Aslan burcunun yönettiği alanlarda gelişim sağlamayı hedefleyebiliriz. "İç çocuğumuzu" uyandırma ve kendimizi yaratıcı biçimde ifade etmenin yollarını bulma zamanı. Bu Yeni Ay, Plüton ile çok yakın bir karşıtlık (partil açı) oluşturuyor ve Satürn, Uranüs ve Neptün ile uyumlu açılar yapıyor. Yani karmaşık bir etkileşim söz konusu! Rahat alanımızdan itilmiş gibi hissedebiliriz ama bu da önemli değişim ve dönüşümleri beraberinde getirebilir. Neyse ki bu süreci aşmak ve yeniden başlamak için gereken içgörüye ve dayanıklılığa sahibiz. Güneş, Satürn ve Neptün ile üçgen açı yapıyor ve Plüton ile karşıtlığa yaklaşıyor. Sorunlara çözüm aradığımız bir zamandayız. Gerçek olanla yüzeysel olanı ayırt ediyoruz. Güven ve inanç inşa etmek için iyi bir dönem. Kendimizi belirli bir ideale, vizyona ya da hedefe adamak isteyebiliriz. Güneş-Satürn üçgeniyle güne başlarken, sorumluluk duygumuz, sadakatimiz ve geleneklere bağlılığımız daha güçlü olabilir. Daha sabırlı, çalışkan ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kararlı bir tavır içindeyiz. Bu geçiş etkisi altındayken daha bilge, dengeli ve ölçülü olabiliriz. Gün ilerledikçe, Güneş-Neptün üçgeninin etkisiyle birine ya da bir şeye güven duymak iyi gelebilir. Uğraşlarımızın ruhsal boyutlarını ya da hayal gücüyle ilişkili yönlerini görebiliriz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yaklaşan Güneş-Plüton karşıtlığı, derin, karanlık ya da bastırılmış meseleleri yüzeye çıkarabilir. Duygular, ilişkiler ve olaylar yoluyla; fazla sıkı tutunduğumuz ya da kişisel gücümüzü başkalarına verdiğimiz alanlara dair daha net bir farkındalık kazanabiliriz. Bu durum sarsıcı ve rahatsız edici olabilir ama aynı zamanda kişisel gelişim ve farkındalığımızı artırabilir. Gizli ya da sorunlu bir konu bugün doruk noktasına ulaşabilir. Gergin, huzursuz ya da savunmacı hissedebiliriz. İçsel bir dram ya da dış koşullar, gücümüzle ilgili algımızı zayıflatabilir. Kendi içimizde aydınlık ve karanlık yönler arasında bir mücadele yaşanabilir ya da bu temayı başkaları aracılığıyla deneyimleyebiliriz. Dışsal güçler, hayatımızın kontrolünü ele almamız gerektiğini hatırlatıyor, fakat kestirme yollar kalıcı sonuçlar vermez. Bunun yerine, korkularımızı ya da endişelerimizi yönetmenin stratejilerini geliştirmeliyiz.