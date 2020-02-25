25 Şubat salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
25 Şubat 2020 Salı
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Unutkanlığınızdan şikayetçi olduğunuz bu dönemde yapmanız gerekenleri not etmeniz en basit ama en etkili yöntem olacaktır. Kendinize şirin bir not defteri alarak motive olabilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizin ağır yükü gözünüz de o kadar büyüyor ki artık işe gitmekten bile korkuyor haldesiniz. Bu hafta içinde rahat bir nefes alabileceğinize emin olun ve sakinleşin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni tanıştığınız biriyle aranızdaki çekimi inkar edemezsiniz. Uzun zamandır hissedemediklerinizi yeniden hissetmek sizi heyecanlandırıyor olmalı.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir amaç uğruna ilerlerken geride bıraktıklarınızı da aklınızdan çıkarmanız gerekiyor. Geçmişte takılı kalmak gelişmenizin en büyük düşmanı.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün internet üzerinden okuyacağınız bir haber sizi o kadar etkileyecek ki tüm öğleden sonranızı bu konu hakkında araştırma yaparak geçireceksiniz. Kendinizi geliştirmeniz için güzel bir adım.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Normalde bütçe yönetimi konusunda zorlanmasanız da bugün işler biraz karışabilir. Kendinizi toparlayabilmek adına bu aralar kemerleri sıkmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gözlerinizi dört açın ve çevrenize bakın çünkü hayallerinizi süsleyen o kişiyle tanışabilirsiniz!
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir değişimin arefesindesiniz. Bu değişim işinizle ya da evinizle ilgili olabilir. Hangisi olursa olsun sonuç sizin için olumlu olacak.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç ay önce yaptığınız seyahatin fotoğraflarına bakıp derin bir iç çektiğinizi fark ediyorsunuz. Günlük temponuzdan bunaldığınız bu sıralar yeni bir tatil için doğru zaman olabilir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili yeni bir anlaşmaya imza atmak sizi çok endişelendiriyor olabilir. Bu meslekte daha tecrübeli birinden yardım alarak hareket etseniz daha iyi olabilir.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlginizi çeken o kadar fazla konu var ki hangi alana yöneleceğinizi şaşırıyorsunuz. Bu noktada çocukluğunuzdan beri hayallerinizi süsleyen şeyin ne olduğunu düşünmeniz size yardımcı olacaktır.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yapacağınız yatırımlar size uzun vadede mükemmel sonuçlar doğuracak. Elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İsteksiz bir şekilde gireceğiniz bir işten hiç verim alamayacağınızı kısa sürede anlayacaksınız. En iyi bu işi uzmanlarına bırakmak olacak.
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