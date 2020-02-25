Günlük burç yorumları! (25 Şubat 2020 Salı)

25 Şubat salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Unutkanlığınızdan şikayetçi olduğunuz bu dönemde yapmanız gerekenleri not etmeniz en basit ama en etkili yöntem olacaktır. Kendinize şirin bir not defteri alarak motive olabilirsiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşinizin ağır yükü gözünüz de o kadar büyüyor ki artık işe gitmekten bile korkuyor haldesiniz. Bu hafta içinde rahat bir nefes alabileceğinize emin olun ve sakinleşin.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yeni tanıştığınız biriyle aranızdaki çekimi inkar edemezsiniz. Uzun zamandır hissedemediklerinizi yeniden hissetmek sizi heyecanlandırıyor olmalı.

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