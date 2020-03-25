25 mart çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
25 Mart 2020 Çarşamba
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Eskiden kalma alışkanlıklarınızdan vazgeçip eski hikayeleri özgür bırakın! Geleceğin büyüsüne kapılmalı ve bir sonraki adımınızın belirsizliğinin sizde uyandırdığı heyecana odaklanmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kaybettiğiniz bir nesne, muhtemelen bir kâğıt parçası, küçük de olsa sizin için büyük önem taşıyor. Bugünü evde bu kâğıdı arayarak geçirmek zorunda kalacaksınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hiç kimseye veda etmeden başka bir şehre giden arkadaşınızın arkasından günlerce konuşulduğunu fark edeceksiniz. Bu durum sinirinizi bozacak çünkü dedikodu yapılmasından asla hoşlanmıyorsunuz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yetiştirmeniz gereken çok fazla iş olabilir. Bu işleri zamanında bitirmeniz maddi açıdan rahatlamanız için çok önemli.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Psikoloji alanında araştırma yapmak, makaleler okumak ve videolar izlemek istediğiniz bir gün. Öğrendiğiniz yeni bilgileri yakınınızdakilere de aktarmak ve fikir alışverişinde bulunmak isteyebilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Genelde gerçekçi bir insan olarak bilinseniz de bugünlerde deyim yerindeyse aklınız beş karış havada! Hayal dünyanızdan bir türlü kopamıyor ve günlük işlerinize odaklanamıyorsunuz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Grupla yapılacak aktiviteler önceden çözümlenmeyip görmezden gelinen sorunları tekrar gündeme getirebilir. En iyisi bir süre daha bu tür aktivitelerden uzak durmak.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Genç bir iş arkadaşınız yüzünden garip bir durumun ortasında kalabilirsiniz. Bu, sizi şok edebilir ancak üstesinden kalkamayacağınız bir şey değil.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar ruhunuzu iyileştirecek şeyler yapmaya odaklanmalısınız. Maddiyattan uzak içinize dönük bir yaşam size daha iyi gelecektir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün dedektif hikayeleriyle ilgili kitaplar, diziler ve filmler ilginizi çekebilir. Bu tarz hikayelerle ilgilenmenin araştırmacı yanınızı besleyeceğinden emin olabilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşinizin bugün işiyle çok meşgul olduğunu fark edeceksiniz. Kendisi büyük bir sorunu çözmekle uğraşıyor. Ona karşı anlayışlı olmaya çalışmalısınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi fazlasıyla yoracak işlerle uğraşmanız ruh sağlığınızı da kötü yönde etkiliyor. Günde en az 1 saat kendinize vakit ayırarak daha iyi hissedeceğiniz aktiviteler de yapmaya çalışmalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızda olayları büyütüp hikayeler yazmakta üstünüze yok. Ancak bu hikayelerin gerçek olma olasılığının çok düşük olduğunu artık anlamalısınız. Boş yere endişe etmeyin.
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