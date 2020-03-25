Günlük burç yorumları! (25 Mart 2020 Çarşamba)

25 mart çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Eskiden kalma alışkanlıklarınızdan vazgeçip eski hikayeleri özgür bırakın! Geleceğin büyüsüne kapılmalı ve bir sonraki adımınızın belirsizliğinin sizde uyandırdığı heyecana odaklanmalısınız. 

     

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kaybettiğiniz bir nesne, muhtemelen bir kâğıt parçası, küçük de olsa sizin için büyük önem taşıyor. Bugünü evde bu kâğıdı arayarak geçirmek zorunda kalacaksınız.

     

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hiç kimseye veda etmeden başka bir şehre giden arkadaşınızın arkasından günlerce konuşulduğunu fark edeceksiniz. Bu durum sinirinizi bozacak çünkü dedikodu yapılmasından asla hoşlanmıyorsunuz.

     

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