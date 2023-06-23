Günlük burç yorumları: 25 Haziran 2023 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
En acil sorularınızın cevabı, bir kez daha aşık olmaktır; kendinize, hayatınıza, partnerinize, amacınıza veya son zamanlarda cansız hissettiren herhangi bir şeye. Sizi güvende tutması için içsel bilginize güvenin ve kolayca karşınıza çıkan ilhamlarınızın sizi ruhunuzun olmayı dilediği yeni yerlere götürmesine izin verin ancak unutmayın; ruhunuz olduğunuz kadar bedeniniz de sizsiniz. Şimdi fiziksel olarak biraz dinlenip yenilenmeye ihtiyacınız olabilir. Bu dinlenme zihnen de size yeni kapılar açabilir. Siyah ve beyaz arasındaki sınırları bulanıklaştırdığınızda, grinin tüm farklı tonları için alan yaratırsınız.
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