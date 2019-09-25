Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Terazi’deki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.

Gün içerisinde Ay Aslan’a geçiyor. Aslan’daki Ay Yengeç’teki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır.

Aslan’daki Ay, Yay’daki Jüpiter ile açıda. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum gösteriliyor ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert yapılar gerçekleşiyor. Bu açı, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.

Aslan’daki Ay Merkür’le açıda. Öğrenme yeteneği, iletişimsel beceriler ve ustalık ön plana çıkacak. Pratik olarak açık fikirliliğe yansıyan bağımsızlık ve hızlı algı odakta olacak.