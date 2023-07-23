Günlük burç yorumları: 24 Temmuz 2023 Pazartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şimdi yaratma, etkileşim kurma ve eğlenme havasındasınız. Özellikle sosyal hayatınızda var olan sorunlar zihninizde daha fazla önem kazanmaya başlayabilir. Daha fazla öz eleştiri için bir tetikleyici görevi görebilirler. Örneğin, son zamanlarda başkalarını memnun etmek için çok uğraştıysanız, muhtemelen bunu fark edeceksiniz ve geri çekilmek isteyeceksiniz. Şimdi neden aşırı verici olma ihtiyacı hissettiğinizi inceleme zamanı. Ayrıca bir arkadaşınızdan kopuk hissettiyseniz, bir cevap bulmak için biraz daha derine inme eğilimindesiniz. Başkaları için daha fazlasını yapmak sadece ilişkileri onarmakla kalmaz, aynı zamanda sizi sorunun özünden uzaklaştırabilir.
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