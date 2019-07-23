24 Temmuz Çarşamba günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Günlük burç yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
24 Temmuz 2019 Çarşamba
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Koç’taki Ay Oğlak’taki Plüton ile açı yapıyor. Bu kare açı, engellemeler, savurganlık ve kontrol edilemezliğin eşlik ettiği aşırı ruh hali değişikliklerine neden olabilir. Koç’taki Ay Yengeç’teki Venüs ile açıda. Bugün için duygusal anlar ve riskli eylemler baskın. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Düşünceler değişkendir - gerçeklerden sapmıştır. Zorluklar değişkenliklere neden olabilir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgilinize bir ilişkideki en değerli şeyi vermekten çekinmeyin: Güven ve sevgi! Bu yolla birlikte şefkatli, sevgi dolu saatler geçirmeniz daha olasıdır.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu başarılı bir iş yapmak için kötü bir gün. Kar sağlama şansınız zayıf olduğundan riskli projelerden uzak durun. Uzun vadede önemli kayıplara maruz kalabilirsiniz ve bugünün kararlarına pişman olacaksınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fiziksel olarak kendinizi zinde hissediyorsunuz, fakat öncelikle başkalarının sağlığına daha çok önem veriyorsunuz. Buna rağmen, kendi sağlığınıza olan tutkunuzu kaybetmediğinizden emin olun.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaş çevrenizle olan ilişkiler güçlenecek. Muhalif bakış açıları kolayca uzlaştırılabilir ve açık, hoşgörülü bir atmosfer yaratabilirsiniz. Paylaştığınız karşılıklı güven artacak ve diğer insanlar sizinle rahat hissedecektir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hissedeceğiniz tüm ağrıları ciddiye alın, vücudunuzun belirli stres alanlarına dikkat çekmeye çalıştığını hafife almayın. Öğrendiğiniz iyileşme güçlerini kullanın, zihninizi ve bedeninizi canlandırın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle olan temaslarınızı yenilemek için bu zamanı kullanın. Memnun kalacaklardır ve eski anlaşmazlıkları, arabulucu olarak veya sorunları çözmek için ilk adımı atmanız bile mümkün olabilir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün insanlarla etkileşim zor olacak. En küçük şeylere aşırı tepki veriyor ve tamamen yanlış anlaşıldığınızı hissediyorsunuz. Geri adım atmak ve argümanları daha sakin bir şekilde ele almaya başlamak iyi olur.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize fazla güvenmeyin veya dikkatsizlikten bir şeylerin gözünüzden kaçmasına izin vermeyin. Önemli şeyleri sakince düşünmek, uygulamaya koymadan önce her şeyi dikkatlice gözden geçirmek her zaman faydalı olacaktır.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bağımsız hissediyorsunuz, yeni deneyimlere açıksınız. Yeni ve ilginç birini tanımak için gerçek bir fırsatınız olsa bile, hiçbir şeye çok hızlı girmeyin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karmaşık konularla ve görünüşte imkansız olan görevlerle karşı karşıya kaldınız. Her şeye farklı bir perspektiften bakmaya çalışın ve özgün çözümler bulun.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizin nasıl olması gerektiği, neyin anlaşılmadığı ve sizin için neyin sinir bozucu olduğu konusunda çok net bir fikriniz var. İhtiyaçlarınızı dile getirmek için bunu kullanın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansman söz konusu olduğunda işler iyi görünüyor. Her işlem iyi gidiyor ve olağan mücadeleler ve rekabetçilik gereksiz hale geliyor. Yeni yatırımları öğrenmek için bu süreyi kullanın.
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