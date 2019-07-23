Günlük burç yorumları! (24 Temmuz 2019 Çarşamba)

24 Temmuz Çarşamba günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Günlük burç yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Koç’taki Ay Oğlak’taki Plüton ile açı yapıyor. Bu kare açı, engellemeler, savurganlık ve kontrol edilemezliğin eşlik ettiği aşırı ruh hali değişikliklerine neden olabilir. Koç’taki Ay Yengeç’teki Venüs ile açıda. Bugün için duygusal anlar ve riskli eylemler baskın. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Düşünceler değişkendir - gerçeklerden sapmıştır. Zorluklar değişkenliklere neden olabilir.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgilinize bir ilişkideki en değerli şeyi vermekten çekinmeyin: Güven ve sevgi! Bu yolla birlikte şefkatli, sevgi dolu saatler geçirmeniz daha olasıdır.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bu başarılı bir iş yapmak için kötü bir gün. Kar sağlama şansınız zayıf olduğundan riskli projelerden uzak durun. Uzun vadede önemli kayıplara maruz kalabilirsiniz ve bugünün kararlarına pişman olacaksınız.

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