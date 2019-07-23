Koç’taki Ay Oğlak’taki Plüton ile açı yapıyor. Bu kare açı, engellemeler, savurganlık ve kontrol edilemezliğin eşlik ettiği aşırı ruh hali değişikliklerine neden olabilir. Koç’taki Ay Yengeç’teki Venüs ile açıda. Bugün için duygusal anlar ve riskli eylemler baskın. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Düşünceler değişkendir - gerçeklerden sapmıştır. Zorluklar değişkenliklere neden olabilir.