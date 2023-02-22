Günlük burç yorumları: 24 Şubat 2023 Cuma

24 Şubat 2023 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 22 Şubat 2023 12:29
ABONE OL

  • Yaratıcı atılımlar şu anda mümkündür. Günlük hayatın monotonluğunda bile ilham kolayca bulunabilir. Yine de birçok seçenek arasında ne yapacağına karar vermek zor olabilir. Gün ilerledikçe duygusal karmaşanın üstüne çıkabilir ve durumu net bir şekilde görebilirsiniz. İleriye dönük en iyi yol karışıklığa neden olabilir, ancak uzun vadede tatmin edici olmayan bir duruma müsamaha göstermeye devam etmekten daha iyi olmalıdır.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Akranlarınızdan farklı olmak şu anda sizin için özellikle zor olabilir. Yaşam seçimlerinizin neden bir şekilde beklenen normları takip etmediğine dair soruların saldırısına uğramış hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, kendi iç şüphelerinizin filtresi bakış açınızı karartıyor olabilir. İnsanlar, korktuğunuz gibi sert bir şekilde yargılamak yerine, yaptığınız şeyi taklit etmeye çalışıyor olabilir. Tepki vermeden önce dikkatlice dinleyin.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Profesyonel değişim için mevcut bir fırsatın nasıl ele alınacağına karar vermek zor olabilir. Arkadaşlarınızdan tavsiye almak, onu farklı bir açıdan görmenize yardımcı olabilir. Bakış açıları her şeyi bilmese de, en azından kendi sınırlarınız olmayacak. Kendinizi daha yaratıcı bir şekilde ifade etme şansına sahip olduğunuz için muhtemelen heyecanlanacaklardır. Aksine, kişisel olarak herhangi bir finansal kesintiyi sizin yaşayacağınız şekilde yaşamayacaklar. Birlikte yaşayabileceğiniz artıları ve eksileri iyi seçin.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarının çizdiği çizgiye ayak uydurmak şu anda sizin için mahkum bir çaba olabilir. Zihniniz muhtemelen alışılmadık fikirlerle harekete geçiyor ve başkalarını gücendirmekten kaçınmak için düşüncelerinizi kendinize saklamanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Buna rağmen, ne yaparsanız yapın yıkıcı biri olarak görülebilirsiniz. Zaten başınız belaya girecekse, fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünün!

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Potansiyel olarak arkadaşlarınızla paylaşmaya istekli olduğunuz, yoğun konular hakkında önemli iç görülere her an ulaşabilirsiniz ancak bu bilgilerle ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Bulgularınızı paylaştığınız bir inanç sistemi veya felsefe bağlamına oturtmak, dinleyicilerinizin anlamasını kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, beklenen kalıba uymuyorsa gerçeği esnetmeyin. Bu ne kadar rahatsız edici olursa olsun, bazen biraz gizemle yaşamanız gerekir!

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın bir ilişki size şu anda arzuladığınız uyarımı verebilir. Genellikle kendinize sakladığınız kişisel şeyleri ifşa etme fırsatına sahip olmanın tadını çıkarabilirsiniz ancak sosyal ağınızın geri kalanının bu tarafınızla karşılaşma olasılığı konusunda da gergin olabilirsiniz. Bugünkü faaliyetleriniz için tam bir gizliliği garanti etmek belki de mümkün değildir ancak muhtemelen korktuğunuz kadar yakından izlenmiyorsunuz. Gözünüzün önünde ne kadar çok şeyin saklanabileceğine şaşıracaksınız!

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sağlıkla ilgili konularda yenilikçi fikirlerin peşinde koşmak, bugün zihninizi meşgul edebilir ancak, muhtemelen kimin bakış açısını dinlediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Halihazırda yerleşik bir ilişkiniz olan bir kişiye güvenmeye özellikle eğilimli olsanız da, bu yakınlığın size karşı kullanılma riski vardır. İkiniz arasındaki geçmiş nasıl görünürse görünsün, sizi kendi yargılarınızı yapma hakkınızdan vazgeçirmeye çalışan biri, kalbinizde sizin çıkarlarınızı gözetmiyor demektir.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İyi bir yorum sizin için beklenenden daha derine inebilir. Belki de stresli bir durumda mizahı bulmak, bununla başa çıkmanın en iyi yolu gibi görünüyor. Kahkaha, gerçeği görmezden gelmek anlamına gelmez, görüşünüzü kısıtlayan yapışkan bir entelektüel rutinden sizi özgürleştirebilir. Ayrıntılarla uğraşmak yerine sorunun özünü belirlemeye odaklanın.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dilerseniz evde istediğinizi elde edebilirsiniz. Yalnızca uzun süredir reddedilmekle başa çıkmaya alıştığınız için, aksi durumda bir anlığına ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Aniden iktidar koltuğuna oturduğunuzda, yürürlüğe koymak istediğiniz tüm değişiklikler konusunda belirsiz olmak yerine net olmalısınız. Duruma göre yükselme yeteneğine sahipsiniz! Bunun, geçmişte zor kararlar vermiş olan diğer kişiler için empati kurmanızı sağlamasına izin verin.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bölgenizin nerede başlayıp nerede bittiğini anlamak şu anda zor olabilir. İlgi ve bilgi çemberinizi her zamankinden daha fazla genişletmek, yüce ideallerinizi tatmin edebilir. Niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun, başkalarından aldığınız herhangi bir geri tepme, daha büyük bir çatışmaya dönüşmeden önce tamamen duyulmalıdır. Her şeyi kesinlikle farklı yapacak olsanız bile, herkesin kendi seçimlerini yapma hakları var!

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ne pahasına olursa olsun, egonuz muhtemelen şu anda onaylanmaya aç! Sizden yararlanmak isteyen insanlar bunu anlayabilir ve paranızı yağmalamaya çalışabilir. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak adımlar atarak böyle bir durumun ortaya çıkmasını önleyebilirsiniz. Daha güçlü bir duygusal durumda olduğunuzda, ilgili ayrıntılarda bariz bir şekilde eksik olan gölgeli teklifleri hemen tespit etmek için daha iyi bir konumda olacaksınız.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir aile kargaşasını çözmek, şimdi keskin iç görünüzü gerektirebilir. Uzaktan bakınca kahramanları kötülere karşı belirlemek ve adaleti buna göre dağıtmak kolay görünebilir. Bununla birlikte, kör noktanız, yaptığınız şeylere diğer herkesin de değer verdiğini varsayma eğiliminiz olabilir. Dahil olan her kişinin aslında neyi başarmaya çalıştığına bakın. İnsanlar gerçekten yanlış yapmadan birbirlerinden daha fazla alana ihtiyaç duyabilirler.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün şok edici bir şey söylemek muhtemelen direnmek zor olacak. Ortaya çıkarmayı düşündüğünüz her şeyin bir heyecan yaratacağını muhtemelen fark edeceksiniz. Bunun yarattığı herhangi bir tahribatın sorumluluğundan kaçmaya çalışsanız da, yakınınızdaki insanlar üzerindeki etkiyi gizlemek zor olabilir. Bazen üzücü bir gerçek ortyaa çıkmak zorundadır ancak bunun için herkesin sizi sevmesini bekleyemezsiniz.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.