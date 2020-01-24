TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son zamanlarda partnerinizle önemli bir şey mi konuşmak istiyordunuz? Bugün ilk adımı atmak için iyi bir gün. Aslında partneriniz de sizden bunu bekliyor. Onunla konuşup endişelerini anlamak ve kendi düşüncelerinizi aktarmak için güzel bir fırsat.