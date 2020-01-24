24 Ocak cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
24 Ocak 2020 Cuma
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Bugün düşüncelerinizi diğer insanlarla da paylaşmanız için güzel bir gün. Söyleyeceklerinizin doğru kulaklara ulaşacağından emin olun ve kendinize inan. Bunu yapmak sizi kariyerinizde daha önemli yerlere taşıyabilir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her arkadaşlığın aynı samimiyette olmayacağını ne yazık ki kötü deneyimler sayesinde öğrendiniz. Bugün hangi arkadaşlarınızın gerçek olduğunu anlamanız için önünüze bir fırsat çıkacak. Bunu iyi değerlendirin ve daha fazla üzülmeyin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı dolu dolu yaşarken insanların üzerinde iz bırakmayı da başarıyorsunuz. Herkes sizin ne kadar neşeli ve eğlenceli olduğunuzdan bahsediyor.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda olanlara karşı meraklısınız. Yaşadığınız çevrede yaşanılanları detaylıca öğrenmek istiyorsunuz. Bunların hepsinden ders çıkarıp ilerlemenizse size hep artı olarak kalıyor.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanların sizden beklentilerini karşılamak adına gerçek kişiliğinizi baskılıyor gibisiniz. Kendinize bu kadar fazla yüklenmeyin, neyseniz o şekilde yaşayın.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalbinizi kıran birine karşı çok fazla içerlediğiniz belli oluyor. Bunları içinizde tuttuğunuz taktirde kendi kendinizi yiyip bitireceksiniz. Kartlarınızı açık oynayın ve neler hissettiğinizi bu kişiye söyleyin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kabuğunuza çekilip etrafınızda olanları izlediğiniz bir gündesiniz. Hiçbir konuya yorum yapmamak, kimseyle iletişime geçmemek istiyorsunuz. Bunu bir günlüğüne yapmanızda bir sakınca olmayacaktır.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda partnerinizle önemli bir şey mi konuşmak istiyordunuz? Bugün ilk adımı atmak için iyi bir gün. Aslında partneriniz de sizden bunu bekliyor. Onunla konuşup endişelerini anlamak ve kendi düşüncelerinizi aktarmak için güzel bir fırsat.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özgür olmayı seven birisiniz. Bağımsız ruhunuz önünüze çıkan hiçbir engeli kabullenmiyor ve hemen çıkar yol arıyor. Her şeyin istediğiniz gibi olamayacağını kabullenmeniz bazı durumları daha rahat atlatmanızı sağlayabilir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemsediğiniz şeyleri bugün sonuna kadar savunacaksınız. Bunu yapmak size beraberinde başarı da getirecek. Fikirlerinizin arkasında durmaya devam edin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sınırları olmayan bir yaratıcılığa sahipsiniz. İçinizdekileri kağıda yansıtmak ve zengin hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürmek sizi çok heyecanlandırıyor olmalı. Partnerinizin de size destek vermesi hevesinizi iyice perçinliyor.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Konu arkadaşlık ilişkileriniz olduğunda karşınızdakilerin ne düşündüğünü fazla dikkate almamaya çalışın. Olduğunuz gibi davranmak size her durumda kazanç sağlayacaktır.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda pek de gurur duymadığınız kararlar almış olabilirsiniz. Üzülmeyin, zararın neresinden dönerseniz kâr. Bundan sonra daha mantıklı kararlar almaya odaklanın.
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