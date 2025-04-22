Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2025 Perşembe

24 NİSAN 2025 BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık, bugün Güneş ve Plüton arasında oluşan kare açı, bunları çözene kadar, gizli öfke ya da suçluluk duygularının yüzeye çıkmasına ve akışını bozmasına neden olabilir. Bir aciliyet hissi, kendini fazla zorlamana veya çatışmalara yol açabilir. Kesintilere, rahatsızlıklara ve zor insanlara karşı özellikle duyarlı olabilirsin, ayrıca konuşmalarda çift anlamlar olabilir. Bu transit, ilgilendiğin alanlarda ilerlemeni engelleyen işler yüzünden bunalmış hissetmene yol açabilir. Kontrol edemediğin problemler üzerinde durmamaya çalış. Enerjiyi yapıcı bir şekilde serbest bırakmak için zihinsel veya mekanik dünyada çözebileceğin sorunlara odaklanmaya çalış. Günün ilerleyen saatlerinde, bağlantılar özellikle destekleyici ve anlamlı olabilir, ayrıca zengin bir fikir kaynağı sunabilir.
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