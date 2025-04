Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2025 Perşembe

24 NİSAN 2025 İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, genel olarak, Güneş'in senin on ikinci evinde olmasıyla birlikte, bu dönem rahatlamaya, arınmaya ve fazla gelen ya da artık geçerliliğini yitirmiş proje ve durumları geride bırakmaya daha fazla odaklanma zamanıdır. Bu, yüklenmeyi önlemek için harika bir döngüdür. Ancak bugün, Güneş ile Plüton arasındaki kare açı nedeniyle bastırılmış hayal kırıklıkları veya korkular bu akışı bozabilir ve ruh hâlini etkileyebilir. Suçluluk duygusunun sağlıklı bir yaşamın önüne geçmemesi için, yarım bıraktığın konularla ilgilenmen akıllıca olur. Felsefi anlaşmazlıklar hızla büyüyebilir! Sadece hayal kırıklığına neden oluyorlarsa, inanç ve alışkanlıklarına çok sıkı tutunmamaya dikkat et. Kendini toparlamak ve can sıkıcı durumlarla başa çıkmak için daha iyi yollar düşünmek için zaman ayır; bunlar hem bugün hem de ileride sana fayda sağlayacaktır.