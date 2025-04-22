Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2025 Perşembe

Güneş ile Plüton bugün kare açı oluşturuyor; bu da başkalarına (veya hayata/sürece) güvenmeyi zorlaştırabilir.Bu açı, olası bir anlaşmazlık yoluyla, aşırı bağlılık gösterdiğimiz alanları fark etmemize yardımcı olabilir.Yetki sahibi kişilerle çatışabiliriz ya da sosyal hayatımızdaki sorumluluk duygumuz ya da kaybetme korkumuz, kişisel planlarımızla ya da güvenlik hissimizle çelişebilir.Takıntılı davranabilir, rahatlamakta ve bir şeyi bırakmakta zorlanabiliriz.Olumlu tarafından bakıldığında, koşullar bizi kendi gücümüzü keşfetmeye itebilir; bu da, başkalarını istediğimizi yapmaya zorlamaktan değil, güçlü bir benlik duygusundan doğan bir güçtür. Şu anda özdenetimi hedeflemek en iyisidir.Zamanla doğal olarak gelişmesi gereken şeyleri zorlamaktan kaçınmak önemlidir.Ayrıca bize zarar verebilecek paranoyak veya şüpheci düşüncelere dikkat etmeliyiz.Bu açı, korkuları ve bastırılmış konuları gün yüzüne çıkarabilir.Gün ilerledikçe, Venüs ile Kuzey Ay Düğümü arasında bir kavuşum yaklaşmakta.Ayrıca Venüs, Satürn ile kavuşuma doğru ilerliyor.Sevdiklerimizle ve kendi ihtiyaçlarımızla daha yürekten bağlantı kurmamızı engelleyen sınırlamalardan ya da alışkanlıklardan kurtulmaya çalışıyoruz.Aynı zamanda, bizi hedeflerimize yaklaştıracak kişilerle tanışabileceğimiz veya deneyimler yaşayabileceğimiz bir dönem olabilir.