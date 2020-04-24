Günlük burç yorumları! (24 Nisan 2020 Cuma)

24 nisan cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün evde yaşanan ufak bir sorunla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sinirlerinize hakim olmaya çalışın ve her şeyin olacağına varacağını unutmayın. 

     

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün aklınıza gelen fikirleri gerçekleştirmek için ekstra bir çaba sarf edeceksiniz. Yaptıklarınız çevreniz tarafından da çok beğenilecek.  

     

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün tek başınıza zaman geçirirken sıkıldığınızda arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. Onlarla sohbet etmek zamanın daha hızlı geçmesini sağlayacaktır.

     

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