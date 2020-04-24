24 nisan cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
24 Nisan 2020 Cuma
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Bugün evde yaşanan ufak bir sorunla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sinirlerinize hakim olmaya çalışın ve her şeyin olacağına varacağını unutmayın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün aklınıza gelen fikirleri gerçekleştirmek için ekstra bir çaba sarf edeceksiniz. Yaptıklarınız çevreniz tarafından da çok beğenilecek.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün tek başınıza zaman geçirirken sıkıldığınızda arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. Onlarla sohbet etmek zamanın daha hızlı geçmesini sağlayacaktır.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Garip ve sıra dışı şeylerle ilgilenmek bugün daha çok dikkatinizi çekiyor olabilir. Farklı bir alanda hobi edinmeyi de böylelikle göz önünde bulundurabilirsiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilmediğiniz konularda araştırma yapmak düşündüğünüz kadar çok zamanınızı almayacak. Enerjinizi bugün yeni şeyler öğrenmek için harcamanız güzel bir seçim.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önünüzde engel olmadığını düşünüyorsunuz fakat o zaman sizi durduran şey ne? Kafanızda büyüttüğünüz her ne varsa sizi yapacaklarınızdan alıkoymasına izin vermeyin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündemdeki konulara adapte olmanız tahmininizden daha fazla zaman aldı. Kafanızın karışması normal. Sakin bir şekilde her şeyin daha iyi olacağı zamanları beklemelisiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde küçük şeyleri kontrol etmeniz daha kolay gibi gözüküyor. Fazla yorulmadan her şeyi yola sokmanın rahatlığıyla mutlu olacaksınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecek hakkında umut ettiğiniz ne varsa bunları sevdiklerinizle paylaşmak size iyi gelecek ve hedeflerinize ulaşmak için daha azimle çalışmanızı sağlayacaktır.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı durumlarda şüpheci olmanız sizin yararınıza olsa da bugün fazla abartmış gibi görünüyorsunuz. Şüphelenmeniz için bir sebep olmadığına kendinizi ikna etmelisiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile bireylerinizden biri beklenmedik şeyler söyleyerek bugün sizi üzebilir. Kötü bir amacı olmadığından emin olabilirsiniz. Kısa sürede gönlünüzü alacaktır.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi bildiğiniz yolda ilerlemekten her zaman gurur duydunuz. Ayaklarınızın her zaman yere sıkı bastığından eminsiniz ve sizin ardınızdan gelenlere de iyi örnek oluyorsunuz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizle olan ilişkinizin diğer insanlarla olan ilişkilerinizden çok daha önemli olduğunu unutmayın. Bugün kendinize vakit ayırmalı ve kendinizi tanımak için çalışmalar yapmalısınız.
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