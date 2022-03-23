Günlük burç yorumları (24 Mart 2022 Perşembe)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün karar alırken aceleci olmak istemezsiniz. Her zamanki sınırlarınızdan çıkma arzusu hissedebilirsiniz, ancak küçük bir parçanız değişmeye istekli olmayabilir. Karamsar veya ilhamsız hissetmek, kabuğunuzu tamamen kırmanıza ve hedeflerinizi takip etmenize veya bunlara ulaşmanıza engel olabilir. Harekete geçmemeye veya dürtüsel kararlar vermemeye çalışın, çünkü bugün önemli görünen şeyler daha sonra biraz mesafe ve bakış açısıyla tamamen farklı olabilir.
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