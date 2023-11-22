Günlük burç yorumları: 24 Kasım 2023 Cuma

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklar ve sınırlamalar, şimdi kendini gösterebilir veya başkalarının beklentilerinin baskısını hissedebilirsiniz. Yine de, şu anda yaşadığınız herhangi bir yavaşlama, dikkatinizi önemli olan şeylere yönlendirebilir ve uzun vadede fark yaratabilir. İnsanlar sizden çok fazla şey talep ediyorsa veya size çok sert davranıyorsa, olumlu ilgiye olan ihtiyacınızı daha açık bir şekilde ifade etmeyi hedefleyin. Hayatınızdaki insanlara takdir ve motivasyon ihtiyacınızı hatırlatmanın yanlış hiçbir tarafı yok! Elbette, istemeden alabilseydiniz güzel olurdu ancak yersiz bir öfkeyle hayatı kendiniz için daha zor bir hale getirmeyin.