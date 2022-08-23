Günlük burç yorumları: 24 Ağustos 2022 Çarşamba

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli bir görevin ayrıntılarını doğru almak isteyebilirsiniz, ancak size bu görevi verenlerden aldığınız talimatlarda önemli boşluklar varsa bu mümkün olmayabilir. Belki de kendi kararınızı vermek için kendinize izin vermenin zamanı gelmiştir. Bir problemi mantıklı bir şekilde düşünme kapasiteniz şu anda yüksek bir noktada, bu yüzden muhtemelen beklediğinizden daha iyi bir iş çıkaracaksınız. Tamamlamanın mükemmellikten daha önemli olduğunu unutmayın.
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