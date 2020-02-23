23 Şubat pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
23 Şubat 2020 Pazar
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Bu aralar hırsınız sizi yönetiyor ve kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bu durumun sevdiklerinizin kalbini kırmaması için dikkatli olmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olaylara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmak hedeflerinize her zaman bir adım daha yakın olmanızı sağlıyor. İyi hesaplamalar yapmak da buna yardımcı.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir seyahate çıkmak stresle başa çıkabilmenize yardımcı olmak adına çok iyi bir fikir olabilir. Yeşilin bol olduğu ve temiz hava alabileceğiniz yerleri tercih etmelisiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansal konularda büyük kararlar almayı olabildiğince erteliyor ve büyük yatırımlara girişmemeye çabalıyorsunuz. Bir süre daha böyle yapmaya devam etmelisiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnatçı tarafınız bu aralar ağır bassa da ilerleyen zamanlarda sizi büyük yıkıma uğratacak kararları uygulamak konusunda bu kadar ısrarcı olmamalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun uğraşlar sonucunda elde ettiğiniz başarıları sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Ancak bunu paylaştığınız kişilerin sizi kadar heyecanlı tepkiler veremeyeceğini de göz önünde bulundurmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar sizi oldukça zorlayacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sizi ve ailenizi etkileyecek büyük kararlar alırken eşinize de danışmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş konusunda hayalini kurduğunuz başarıları elde edeceğiniz bir gündesiniz. Çalışma temponuzu biraz daha artırmanız yeterli.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yüzeysel ve sadece çıkara dayalı yürütülen ilişkilere asla gelemiyorsunuz. Samimiyet sizin için her zaman birinci planda. Samimi olmayan insanlardan uzaklaşacağınız bir gün.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşyerinde yaşanılan krizden ötürü gerginlikler ortaya çıkabilir. Kendinizi savunmaktan çekinmeyin ancak kelimelerinizi çok dikkatli seçin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle yaşayacağınız bir tatsızlık tüm gününüzü zehir edebilir ancak akşam saatlerine doğru yapacağı bir jest ile gönlünüzü alacak.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşadıklarınızdan hiç ders almıyor ve aynı hataları sürekli tekrarlıyorsunuz. Biraz daha yetişkin gibi davranıp ciddi düşünmelisiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayattan fazla zevk almadığınız bir dönemde olabilirsiniz. Yine de en sevdiğiniz aktiviteleri yapmak ve mutlu olmak için çabalamak size daha iyi gelecektir.
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