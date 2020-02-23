Günlük burç yorumları! (23 Şubat 2020 Pazar)

23 Şubat pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bu aralar hırsınız sizi yönetiyor ve kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bu durumun sevdiklerinizin kalbini kırmaması için dikkatli olmalısınız.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Olaylara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmak hedeflerinize her zaman bir adım daha yakın olmanızı sağlıyor. İyi hesaplamalar yapmak da buna yardımcı.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yeni bir seyahate çıkmak stresle başa çıkabilmenize yardımcı olmak adına çok iyi bir fikir olabilir. Yeşilin bol olduğu ve temiz hava alabileceğiniz yerleri tercih etmelisiniz.

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