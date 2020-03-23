23 mart pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
23 Mart 2020 Pazartesi
1
13
Partnerinizle ilgili olan sıkıntılarınızı onun dışında başka kimseyle paylaşmamaya özen gösterin. Yoksa istemeden de olsa aranıza üçüncü bir kişi sokmuş olacaksınız.
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni hobiler keşfetmenizle beraber yeni insanlarla da tanışmaya başlıyorsunuz. Bu durum hayatta ne istediğinizi anlamanıza yardımcı olacak.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni trendlere ayak uydurmaya çalışırken zaman kaybetmekten vazgeçin. Bunların hiçbiri size göre değil. Bildiğiniz yoldan kesinlikle sapmamalısınız.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizin egosunu tatmin etmek için yalan söylememelisiniz. Kimseyi memnun etmek için dünyaya gelmediniz. Kendinize daha fazla saygı duymalısınız.
5
13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi mutlu etmek için bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Yaptığınızdan asla suçluluk duymayın, mutlu olmayı kesinlikle hak ediyorsunuz.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün karşılaştığınız sorunları çözmek için hayal gücünüzü devreye sokun. Daha yaratıcı fikirler üretmek her zaman daha iyi sonuçlar doğuracaktır.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda elde ettiğiniz başarılar artık biraz da olsa dinlenebilirsiniz mesajı veriyor size. Bu kadar işkolik olmanıza gerek yok, kendinize vakit ayırmayı öğrenmelisiniz.
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Paranızı sevdikleriniz için harcamayı çok seviyorsunuz, bu gerçekten takdir edilesi bir davranış. Ancak artık biraz da kendiniz için harcama yapmalısınız.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizi çok heyecanlandıracak haberler alsanız bile bunları kimseyle paylaşmamalısınız. Zamanı geldiğinde herkes bu konudan haberdar olacak. O zamana kadar sessiz kalmanızda fayda var.
10
13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her zaman neşeli olan bir arkadaşınızın bugün suratının asık olması sizin de canınızı sıkıyor. Ona samimi bir şekilde nasıl hissettiğini sorun ve derdini çözmek adına yardımcı olun.
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayata bu aralar pesimist bir pencereden bakıyor gibisiniz. Daha olumlu olmaya çalışın ve size iyi gelecek insanlarla görüşün.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle yakınlaşmaya çalışan insanları kendinizden uzaklaştırmayın. Onlara karşı sevecen ve iyi niyetli olmaya çalışın.
13
13
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün çok rahat başlasa da ilerleyen saatlerde canınızı sıkacak şeyler öğrenebilirsiniz. Gerilmeden çözüm odaklı çalışmaya çalışın.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.