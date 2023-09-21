Günlük burç yorumları: 23 Eylül 2023 Cumartesi

23 Eylül 2023 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 21 Eylül 2023 11:32 Güncelleme: 21 Eylül 2023 12:11
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  • Bugün nasıl hissettiğini gizleyemezsin. Zaman zaman kendinizi benliğiniz gibi hissetmiyorsunuz ve içinizde olup bitenleri nasıl aktaracağınızdan emin değilsiniz. Belki de odaklanmanız gereken şey bu değildir. Bunun yerine, onu incelemeden veya onun hakkında konuşmadan, bu duyguyu yaşamanın yeterli olabileceğini görün. Yapılacaklar listeleri, programlar, son teslim tarihleri... Hepsi kendinizi biraz daha iyi hissettiğiniz bir zamanı bekleyebilir. Hiçbir sorumluluk veya hedef, kendi iyilik halinizden daha önemli olamaz, olmamalı.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün size keyif veren şeylerin ne olduğuna odaklanabilirsiniz. Bu, mutluluğunuzun peşinden gitmeniz ve neşeye zaman ayırmanız için size gönderilen bir hatırlatmadır. Geriye kalan her şey bekleyebilir! Duygularınızı hissetmek yerine üzerine düşünüyorsanız, bu hareketsiz kalmanız ve nefes almanız gerektiğinin işaretidir. Siz sakince hislerinizi yaşarken, geçmesi gerekenin akıp gitmesine izin verin. Tünelin sonundaki ışık hayal gücünüzün bir ürünü değil. Sizde stres yaratan önemli bir konu artık elinizden çıktı ve yapabileceğiniz tek şey akışa bırakarak ortaya çıkabilecek olaylara kendinizi adapte etmek.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi oldukça iyi bir konumdasınız. Hissettiğiniz özlem duygusunu aidiyetle değiştirme şansına sahipsiniz. Bu kadar büyülü bir bağlantıyı deneyimlemek için duygularınızı kelimelere dökemeyebilirsiniz ya da ifade edemeyebilirsiniz. Bu noktada iki seçeneğiniz var: oynamaya devam etmek ya da risk alıp dürüst olmak. Eğer anlaşılacağınıza dair bir potansiyel olduğunu hissediyorsanız, kontrollü bir şekilde kendinizi açabilirsiniz. Görünmenize ve duyulmanıza izin verirken karşınızdakiyle aranızdaki engelleri kaldırın. Son zamanlarda kendinizi savunmasız hissettiğiniz zamanlar oldu ama bu, geçmişte kalması gereken bir yanılsama.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük, şansınızı denemekten çekinmek olacaktır. Hayalleriniz var ve bunlara ulaşmak için gereken her şeye sahipsiniz. Son bir cesaret dokunuşuyla neler yapabileceğini siz bile şaşıracaksınız. Şu anda her şey net olmayabilir ancak bu riski almalısınız. Eğer bir arkadaşınıza veya sevdiğiniz birine her kendinizi açtığınızda eleştirildiğinizi düşünüyorsanız, bu, biraz ayrı zaman geçirmeniz gerektiğinin bir işareti olabilir. İlişkiler bazen sağladığı faydadan çok zarar getiriyor olabilir.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Görünmeyen güçler tarafından korunduğunuzu hatırlayarak ilerlemenin zamanı geldi. Hayal kurma sürecinde tam olarak desteklendiğinizi içsel olarak bilerek cesaretinizi toplayın. Bu; yaşamı güven, inanç, neşe ve teslimiyetle sürdürmenin zamanı. Sandığınızdan daha güçlüsünüz ve sizi geliştirecek deneyimleri çağırma gücüne sahipsiniz. Sezgilerinize güvenin. Son zamanlarda yaşanan olaylar hayata bakış açınızı biraz bozmuş olabilir ancak her zaman böyle olacağını düşünme tuzağına düşmeyin. Dünya dönmeye devam ediyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde olacaklar sizi tekrar gülümsetecek.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazen işler beklenmedik bir şekilde ilerleyebilir ve bugün sizin için tam da böyle bir gün! Bu nedenle, minnettarlık tutumunun sizi mucizeler için bir mıknatıs haline getireceğini hatırlarken, sahip olduğunuz her şey için şükredin. Hayalini kurduğunuz sonsuz birlikteliğin ilk adımını atmak veya yeminlerinizi yenilemek için kendinize izin verin. Bağlılığın oldukça tercih edildiği bir döneme giriyorsunuz. Bugün ayrıca size dünyada iz bırakacak bir şeyler yapmanız için size ilham verecek ancak doğru nedenlerle fark edildiğinizden emin olun. Her şeyden önce tutamayacağınız sözler vermekten kaçının.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gittiğiniz her yerde bir iz bırakıyorsunuz. İnsanları ilk tanıştığınız zamanki halinden daha iyi bir hale getiriyorsunuz ve bu sizin süper gücünü olabilir. Nitekim, herkes gibi siz de eylemlerimizin sonucunu tam olarak kontrol edemezsiniz. Birini tamamen değiştirmek kimsenin yapabileceğini bir şey değildir. O halde hayatınızdaki insanları oldukları gibi kabul edin ve şefkatle yaklaşın. Kişilerarası ilişkilerinizde huzuru, dengeyi ve uyumu yeniden sağlamanın sırrı budur. Bugün birisi gerçek duygularını sizden ne kadar saklamaya çalışırsa, onun hem kafasında hem de kalbinde neler olup bittiğini o kadar çok bileceksiniz. Size yalan söylenip söylenmediğini ortaya çıkaran küçük sinyalleri tanıma konusunda artan bir yeteneğiniz var.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün gözlemci rolüne adım atmaya çağrılıyorsunuz. Siz birçok yargıyı salıverirken, geçmesi gereken şeyin sizden geçmesine izin verin. Unutmayın ki iyileşme doğrusal olmayan bir süreçtir. İyi günler de kötü günler de hayatın bir parçası. Eğer fiziksel yorgunluk uğraştığınız bir konuysa, bir veya iki gün ara verin ve iç rezervlerinizi doldurmaya odaklanın. Birisi bugün yerine getiremeyeceğinden şüphelendiğiniz bir söz verirse, ondan tekrar düşünmesini ve beklentilerini biraz ayarlamasını istemelisiniz. Onlardan mucizeler istemediğinizi, yalnızca onların en iyi çabalarını beklediğinizi bilmelerini sağlayın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evren her zaman sizinle iletişim halindedir. Tek yapmanız gereken rahatlamak, hareketsiz kalmak ve sessizlik anlarında size neyin anlatıldığını gözlemlemektir. Kendinizi sürekli bir durumu erteliyorken buluyorsanız, bunun yanlış zaman mı yoksa yanlış durum mu olduğunu düşünün. Cevabınıza göre belirli bir sonuca bağlı kalmadan gerekli çalışmayı yapın. Değiştirme şansınızın olmadığı ve muhtemelen uzun vadeli hedeflerinizi değiştirmeyecek ayrıntılar üzerinde neden hala endişeleniyorsunuz? Önemsiz, küçük şeyleri unutun ve yalnızca büyük resme odaklanın.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Herkes kalp kırıklıkları vardır ancak yakın geçmişin size öğrettiği bir şey varsa o da kapalı bir kalple çok uzağa gidemeyeceğinizdir. Yani farklı bir gerçeklik seçiyorsunuz. Hayatın tüm lezzetlerini açıklık ve merak duygusuyla karşılıyorsunuz. Mucizelerin gerçekleşmesine izin verin. Her şeyin sizin adınıza ayarlanmasına izin verin. İstediğiniz her şeyi ve daha fazlasını hak ediyorsunuz. Çevrenizde ortaya çıkan büyüye güvenin.Hızla kontrolden çıkan bir durumla başa çıkmanız gerekiyor ve bununla hemen başa çıkmanız gerekiyor. Önümüzdeki 24 saat boyunca yaptığınız tüm sosyal planları askıya alın ve kendinizi açıklanamayacak şekilde yanlış giden şeyleri düzeltmeye adayın.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda bir yol ayrımındasınız. Ya her zaman yaptığınızı yapıp aynı döngünün içinde sıkışıp kalabilirsiniz. İkinci seçenek: Korkularınızla yüzleşebilir ve ruh rehberlerinizin sizin için yer tuttuğunu bilerek bilinmeyene doğru ilk adımı atabilirsiniz. Unutmayın hayat kimseye bir kullanım kılavuzu vermiyor. Hata yapmak yaşamın önemli bir parçasıdır. Bu yüzden başarısız olmaktan ve önünüzde uzanan belirsizlikten korkmayın. Tutarlı bir çabayla geçmişinizin prangalarından kurtulabilirsiniz. Para meseleleri söz konusu olduğunda dikkatli olun. Şu anda romantikliğin tam tersini mi hissedebilirsiniz. Duygular sadece duygulardır, bu yüzden bunun sizi endişelendirmesine izin vermeyin. Eğer hayatınızda özel biri yoksa, bağımsızlığınızın değerini yepyeni bir şekilde takdir etmeye başlayacaksınız ancak bir ilişkiniz varsa veya yeni başlıyorsanız, bu ani yalnız kalma dürtüsüyle mücadele edebilirsiniz. Partneriniz, size özel bir alana ihtiyacınız olduğunu anlayacaktır, o yüzden istemekten çekinmeyin. Muhtemelen mesafe, ikinizin de tekrar bir araya gelmenin sevincini yaşamasına yardımcı olacaktır.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ev sizin için ne ifade ediyor? Kendi içinizde kendinizi nasıl evinizde hissediyorsunuz? Bu, kendinizi tamamen kabul etmeniz gerektiğinin hatırlatıcısıdır. Kendinizin parlayan ve karanlıkta kalan yönlerini zarafetle kabul edin. İçsel çatışmayı bırakarak, kim olmanız gerektiği fikrinden vazgeçerek neşeyi ve güzelliği tam burada, şu anda ve bu anda bulacaksınız. Unutmayın, hiçbir şeyin peşinden koşmanıza gerek yok. Gizemli güçlerle halat çekme oyunu oynamanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken, çağırdığınız şeyle bütünleşmek. Dışsal gerçekliğiniz eninde sonunda size iç dünyanıza yetişecek.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün önceliğiniz kendinize olsun. Kendinize iyi bakmanız gerekiyor ve fiziksel halinizi iyi durumda tutmak çok önemli ancak duygusal ihtiyaçlarınızı da karşıladığınızdan emin olun. Partnerinizden daha fazla sevgi veya ilgi istiyorsanız bunu ona bildirin. Son zamanlarda meşgul olabilirler ama işler artık yavaşlıyor ve birlikte vakit geçirmek daha kolay. Bugün gerçekçi olduğunuzdan emin olun. İyimserliğinizi dikkatle dengelemeli ve gördüğünüz her şeye hemen inanmamalısınız. Biraz daha şüpheci olun ve otoriteyi sorgulamaktan çekinmeyin. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmenin zamanı değil. İnsanların en iyisini düşünmek isteseniz de bazen bu akıllıca olmaz. Havada çok fazla ikilem var ve sizin duymak istediğinizi düşündükleri şeyleri söyleyen çok fazla insan var.

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