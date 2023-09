Günlük burç yorumları: 23 Eylül 2023 Cumartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şimdi kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük, şansınızı denemekten çekinmek olacaktır. Hayalleriniz var ve bunlara ulaşmak için gereken her şeye sahipsiniz. Son bir cesaret dokunuşuyla neler yapabileceğini siz bile şaşıracaksınız. Şu anda her şey net olmayabilir ancak bu riski almalısınız. Eğer bir arkadaşınıza veya sevdiğiniz birine her kendinizi açtığınızda eleştirildiğinizi düşünüyorsanız, bu, biraz ayrı zaman geçirmeniz gerektiğinin bir işareti olabilir. İlişkiler bazen sağladığı faydadan çok zarar getiriyor olabilir.