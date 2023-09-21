Günlük burç yorumları: 23 Eylül 2023 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gözlemci rolüne adım atmaya çağrılıyorsunuz. Siz birçok yargıyı salıverirken, geçmesi gereken şeyin sizden geçmesine izin verin. Unutmayın ki iyileşme doğrusal olmayan bir süreçtir. İyi günler de kötü günler de hayatın bir parçası. Eğer fiziksel yorgunluk uğraştığınız bir konuysa, bir veya iki gün ara verin ve iç rezervlerinizi doldurmaya odaklanın. Birisi bugün yerine getiremeyeceğinden şüphelendiğiniz bir söz verirse, ondan tekrar düşünmesini ve beklentilerini biraz ayarlamasını istemelisiniz. Onlardan mucizeler istemediğinizi, yalnızca onların en iyi çabalarını beklediğinizi bilmelerini sağlayın.
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