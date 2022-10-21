Günlük burç yorumları: 23 Ekim 2022 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmeyeni bekleyin! Bir aile sırrı veya bir zamanlar gizlenmiş rahatsız edici bir konu gibi, özel bir şey hayatınızı etkiliyor olabilir. Neyle uğraştığınızı bilmek savaşın yarısıdır ve kafa karıştırıcı bilgiler veya aldatmalar, daireler çiziyormuş gibi hissetmenize neden olabilir. Şans eseri, daha yaşlı birinden veya ruhsal olarak bağlı olduğunuz birinden beklenmedik bir hediye alabilirsiniz ve bu, moralinizi yükseltebilir. Yolunuza çıkan sürprizlere açık olun!
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