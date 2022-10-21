Günlük burç yorumları: 23 Ekim 2022 Pazar

23 Ekim 2022 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 21 Ekim 2022 23:58
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  • Değişimi benimsemek, yeniden sağlam bir temele sahip olmamıza yardımcı olabilir. İlk olarak, sonucun olumlu olmayacağını bilseniz bile, sağlıksız dürtüleri takip etmenize yol açabilecek pervasız bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Neyse ki, gün ilerledikçe uyum sağlamak ve özellikle de konu inatçı kötü alışkanlıklar söz konusu olduğunda daha yeni, daha olumlu bir yola doğru ilerlemeniz kolaylaşır. Şimdi gelecekteki haliniz için değişebilirsiniz!

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mali durumunuzu çevreleyen değişiklikler yakın ufukta. Anlık alışverişler sizi normalden daha coşkulu bir şekilde çağırıyor olabilir, ancak odaklanarak bütçenizi aşmaktan kaçınabilirsiniz. Bir süredir daha büyük bir harcama aklınızda olsa bile güçlü kalabilir ve her türlü kışkırtmaya karşı koyabilirsiniz! Kısa vadeli arzularınıza kapılmayın, bunun yerine birikimlerinizi biriktirmeye devam edin.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dram, kulaktan kulağa fısıltılar üzerine her an ortaya çıkabilir. Dedikodu etrafınızda dönüp dururken, belirsizlik ve sağlam kanıt eksikliği nedeniyle ayırt etmek zor olabilir. Bu dedikodu sizi içerebilir veya içermeyebilir, ancak çevrenizdeki insanlardan henüz herkesçe bilinmeyen bazı hikâyeler duymanız çok olasıdır. Çoğunlukla bunun dışında kalabilirsiniz, ancak kulağınızı açık tutun. Bazı dedikoduculara karşı kendinizi korumanız gerekebilir!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Size dinlenmenizi söylediğinde vücudunuzu dinlemiyor olabilirsiniz. Ne kadar yıpranmış olursanız olun sınırlarınızı aşmaya devam edebilirsiniz. Dışarı çıkıp eğlenmek ya da geç saatlere kadar ayakta kalmak cazip gelse de, yapabileceklerinizin bir sınırı var! Yeniden şarj olmak, herkesin hayatının gerekli bir parçasıdır. Arkadaşlarınız sizi daha fazla maceraya teşvik ettiğinde bile, vücudunuzu dinleyin.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süre kavgalara teşvik edilmek sizin için tehlikeli derecede kolaydır. Birisi halka açık bir yerde sözlü olarak size sataşabilir veya sosyal medyada linç girişiminde bulunabilir. Kendinizi savunmak muhtemelen iyi bir fikir gibi gelebilir, ancak savaş bittiğinde, bu negatif enerjiyle meşgul olduğunuza pişman olabilirsiniz. Bazı durumlarda geri planda kalmak en iyisi olabilir.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kaçma arzusu oldukça maliyetli olabilir. Bu, cüzdanınıza zarar verme potansiyeline rağmen spontane bir tatile çıkma arzusunu olarak ortaya çıkabilir. Bunun yerine, güvenlik duygunuzu inciten ve sizi uzaklaşmaya iten şeyin ne olduğuna odaklanmayı deneyebilirsiniz. Kariyer değişikliği de mümkündür ve bir otorite figüründen beklenmedik bir yardım alabilirsiniz. Kaçmadan önce, bulunduğunuz yeri iyileştirmek için neler yapabileceğinizi görün.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sizi gücendirecek bir birileri olabilir ve duygularınız konusunda daha açık olabilirsiniz, bu da hızlı bir şekilde tartışmalara neden olabilir. Bu kişiyi sözlerinizle alt etmeye çalışmak muhtemelen cezbedici olabilir, ancak daha akıllı tarafınızın sizi geride tutmasına da izin verebilirsiniz. Suçlamanın sorunu çözmesi pek olası değildir, ancak bazı savaşları bırakmayı öğrenmek ilerlemenize yardımcı olabilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Beklenmeyeni bekleyin! Bir aile sırrı veya bir zamanlar gizlenmiş rahatsız edici bir konu gibi, özel bir şey hayatınızı etkiliyor olabilir. Neyle uğraştığınızı bilmek savaşın yarısıdır ve kafa karıştırıcı bilgiler veya aldatmalar, daireler çiziyormuş gibi hissetmenize neden olabilir. Şans eseri, daha yaşlı birinden veya ruhsal olarak bağlı olduğunuz birinden beklenmedik bir hediye alabilirsiniz ve bu, moralinizi yükseltebilir. Yolunuza çıkan sürprizlere açık olun!

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güçlü kalmak bu zamanda zor olabilir. Olumlu bir değişime direniyor veya bir zamanlar yararlı bir başa çıkma mekanizması olan, ancak o zamandan beri zehirli bir şeye dönüşen olumsuz bir alışkanlığı destekliyor olabilirsiniz. Onsuz daha iyi olacağınızı bilseniz bile, bu eğilimin gitmesine izin vermek zor olabilir. Çevrenizdekiler, kendi kötü davranışlarına devam etmeniz için sizi etkiliyor bile olabilir. Kendinize karşı nazik ve sabırlı olun!

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Erteleme, sizi mevcut nihai hedefinizden saptırabilir. Dikkatinizin daha kolay dağıldığını ve diğer insanların veya telefonunuzun tüm zihinsel alanınızı kapladığını ve hedeflerinize yer bırakmadığını görebilirsiniz. Dünya, sizi yapmanız gerekenden uzaklaştıracak birçok dikkat dağıtıcı şeye sahiptir ve tüm gürültüyü bilinçli olarak görmezden gelmek zordur. Kendinizi odaklamak için neler yapabileceğinizi düşünün ve bugünü boş geçirmeyin!

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Durgunluk ilerlemenizi engelliyor olabilir. Geliştirmeniz gereken bir beceri veya katılmanız gereken bir ders olduğunu biliyor olabilirsiniz, ancak gelişmeye devam etme sözünüzü yerine getirmek yerine, kendinizi bundan tamamen kaçınırken buluyorsunuz. Kendinizi çıkmazda hissetmek mümkün olsa da, takılıp kalmak yerine, bunun sizi harekete geçirmesine izin vermeye çalışın! Zihniyetinizi değiştirmek için çaba gösterin ve edinebileceğiniz yeni bilgilere derinlemesine dalın. Kendinizi hayal kırıklığına uğratmayın.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Söylemeniz gereken şeyler bugün partnerinizi şok edebilir. Bu çok yakın bir arkadaş, yakın çalıştığınız biri, bir iş ortağı veya hatta romantik bir bağlantı olabilir. Aklınızda teknik olarak kimseye söylemeye uygun olmayan bir şey olabilir, ancak bu kişiyi yeterince iyi tanıyorsunuz ve ondan bir şeyleri gizlemek hiç de kolay değil. Neyse ki, tepkileri duygularınıza saygılı olmalı. Bu şekilde, durum sonunda daha da yakınlaşmanıza yardımcı olabilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güvensizlik ilişkilerinizi tehdit edebilir. Geçmişte, tüm yeni ilişkiler için temelinize zarar veren bir arkadaşınız veya bir romantik ilginiz tarafından incitilmiş olabilirsiniz. Bu konuda temkinli kalmak ve başkalarına açılmamak anlaşılabilir bir durum olsa da, kendinizi tamamen bir duvar içine hapsetmek sizi geride tutabilir veya devam etme fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir. Sevdiklerinizle nasıl hissettiğiniz konusunda açık olun! Sonunda göğsünüzden bir ağırlık kalkmış gibi hissedebilirsiniz.

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