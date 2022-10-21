Günlük burç yorumları: 23 Ekim 2022 Pazar

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Söylemeniz gereken şeyler bugün partnerinizi şok edebilir. Bu çok yakın bir arkadaş, yakın çalıştığınız biri, bir iş ortağı veya hatta romantik bir bağlantı olabilir. Aklınızda teknik olarak kimseye söylemeye uygun olmayan bir şey olabilir, ancak bu kişiyi yeterince iyi tanıyorsunuz ve ondan bir şeyleri gizlemek hiç de kolay değil. Neyse ki, tepkileri duygularınıza saygılı olmalı. Bu şekilde, durum sonunda daha da yakınlaşmanıza yardımcı olabilir.