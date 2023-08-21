Günlük burç yorumları: 23 Ağustos 2023 Çarşamba

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, kararlı hissetmekle ilhamsız hissetmek arasında gidip geliyor olabilirsiniz. Bu etkiler, devam etmeden önce tutkunuzu, hevesinizi, ilhamınızı bulma ve bunlarla bağlantı kurma ihtiyacını da işaret edebilir. Dinlenmek, kaçmak ve ruhunuzu yenilemek için sağlıklı yollar bulun ancak bu süreçte pratik işlerinizin çok fazla elinizden kaçmasını önleyin. Şimdi arzuladığınız rahatlığı elde etmek kolay değildir, özellikle de tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilmemek sizi üzüyorsa. Nitekim planlarınız, hedefleriniz veya hırslarınız hakkında şüpheli hissetmek geçicidir. Bugün ayrıca günlük işlerinizle özel olarak ilgilenmeniz gerektiğine işaret ediyor.
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