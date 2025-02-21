Günlük burç yorumları: 22 Şubat 2025 Cumartesi

Ay, hareketli Yay burcundaki geçişine devam ediyor, ardından disiplinli Oğlak burcuna geçiyor. Oğlak burcundaki Ay, bir yandan bizi yere sağlam basmaya teşvik ederken, diğer yandan hırslarımızı canlandırıyor.

Bugünkü Merkür-Vesta üçgeni, belirli bir projeye veya girişime odaklanmayı destekliyor. Çalışmalarımıza veya fikirlerimize kendimizi adanmış hissedebiliriz. Konsantrasyonumuz artıyor ve detaylara daha fazla dikkat ediyoruz. Yarın kesinleşecek olan Mars'ın durağan konumu, bugün işleri biraz karmaşık hale getirebilir; arzularımız net olmayabilir ve bu geçişe uyum sağlamaya çalışıyoruz.

Ancak yaklaşan Merkür-Mars üçgeni, bu geçişi daha kolay atlatmamıza yardımcı olabilir.