Günlük burç yorumları: 22 Şubat 2023 Çarşamba

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tekneyi sallayacak ve konforunuzu tehdit edecek herhangi bir şey yapma riski olmadan evde rahat bir dinlenme, en iyi seçeneğiniz gibi görünebilir ancak, başka biri sizi zorla rutininizden çıkarıyor olabilir. Onlar olmasaydı her şey gerçekten barışçıl olur muydu? Muhtemelen daha iyi bir seçenek görmeseniz de, ev ortamınızın sinir bozucu sınırlamaları olduğunu kendinize zaten kabul etmiş olabilirsiniz. Gerçeğinizi tüm karmaşıklığıyla ifade etmek, diğer kişiyi geri adım atmaya teşvik edebilir.