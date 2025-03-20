Günlük burç yorumları: 22 Mart 2025 Cumartesi

Venüs ilk olarak 7 Şubat'ta Plüton ile altmışlık açı oluşturmuştu, ancak 1 Mart'ta geri hareketine başladı ve bugün, geri giden Venüs bu açıya Plüton ile yeniden dönüyor. Geçmişteki ikilemler, ilişkiler veya zevkler üzerine odaklanabiliriz ve etkileşimlerimiz ile duygularımız daha yoğun ve odaklı olabilir. Bu geçiş, engelleri nazikçe yıkar ve aşk, konfor, zevk veya maddi durumla ilgili ihtiyaçlarımızı anlamamıza yardımcı olur. Bu konulara daha stratejik ve rahat bir yaklaşım sergileyebiliriz. Duygusal derinlik ve samimiyet aradığımız bir zamandayız. Sevdiğimiz şeyleri yapmak, tutkularımızın peşinden gitmek veya bir zevkimizi her zamankinden daha hevesle takip etmek için iyi bir dönem olabilir. Bugünün Ay geçişi, günümüzü dengelemeye yardımcı olacak daha dışa dönük bir odak getiriyor. Yay burcundaki Ay, mutlu, spontane ve meraklı bir tutumu teşvik eder. Dışarı çıkmak ve yeni deneyimler yaşamak isteyebilir, harekete geçmek için her zamankinden daha az teşvike ihtiyaç duyabiliriz.