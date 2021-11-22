Günlük burç yorumları! (22 Kasım 2021 Pazartesi)

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki bazı insanlar bugün sizi bencil veya inatçı olmakla suçlasa da, gerçekte, muhtemelen fikirlerinizin gerçekten herkes için en iyisi olduğuna kesin olarak ikna olmuşsunuzdur. Haklı olsanız da olmasanız da, en azından diğer insanların fikirlerini dinlemek akıllıca olacaktır, çünkü bu, yol boyunca pek çok eleştiriyi baştan önleyebilir. Başkaları duyulduklarını hissettiklerinde, hepinizin iyi geçinmesi ve ortak bir amaç için birlikte çalışması daha kolay olacaktır.