Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (22 Eylül 2019 Pazar)

22 Eylül pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Sabah erken saatlerde yarım Ay Terazi’ye girecek. Bu takımyıldız, kariyer, aile hayatı ve karşı cinsle ilişkilerde zorluklar ortaya koymaktadır. Melankoli ve mutsuzluk ile birlikte engeller ve kısıtlama görünebilir. İlişkiyle ilgili olarak şu anda iyi bir seçim yapmayabilirsiniz. Ani kararlardan kaçının.

    Ay  Yengeç’e geçiyor. Yengeç burcunun içine girdiğinde hayat yumuşak bir şekilde yeniden ortaya çıkar. Doğaya özlem, huzur ve ev! Sakinleşmek ve içsel gücünüzü güçlendirmek için mükemmel anı yakalayabilirsiniz.

    Merkür ve Satürn arasındaki kare açı,  güvensiz anlar ile dengesiz bir alanı temsil eder ve tuhaf bir ruh hali gösterir. Gerileme görünebilir. Aile çevrelerinde bazı ihtilaflar beklenebilir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Hayatınız her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. İşte tam bugün böyle hissedeceğiniz günlerden biri olacak.  Romantik bir ilişkinizde işler istediğiniz hızda ilerlemiyorsa üzülmeyin.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün hem iyi bir şeyler başlatmak için ihtiyaç duyacağınız yoğun enerjiye sahip olacaksınız, hem de her şeyi bitirmek için yeterli enerjiye sahip olacaksınız! İyi bir organizatör gibi, tüm gerekli işleri yaptınız. Şimdi odaklanmanız gereken tek şey takip.

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