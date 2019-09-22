Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Sabah erken saatlerde yarım Ay Terazi’ye girecek. Bu takımyıldız, kariyer, aile hayatı ve karşı cinsle ilişkilerde zorluklar ortaya koymaktadır. Melankoli ve mutsuzluk ile birlikte engeller ve kısıtlama görünebilir. İlişkiyle ilgili olarak şu anda iyi bir seçim yapmayabilirsiniz. Ani kararlardan kaçının.

Ay Yengeç’e geçiyor. Yengeç burcunun içine girdiğinde hayat yumuşak bir şekilde yeniden ortaya çıkar. Doğaya özlem, huzur ve ev! Sakinleşmek ve içsel gücünüzü güçlendirmek için mükemmel anı yakalayabilirsiniz.

Merkür ve Satürn arasındaki kare açı, güvensiz anlar ile dengesiz bir alanı temsil eder ve tuhaf bir ruh hali gösterir. Gerileme görünebilir. Aile çevrelerinde bazı ihtilaflar beklenebilir.