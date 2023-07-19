Günlük burç yorumları: 21 Temmuz 2023 Cuma

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, hayatınızda bazı şeyler düzelirken, bugün geçici bir gecikme veya yavaşlama getirebilir. Bu süreçte, ne kadar çok iterseniz, o kadar çok dirençle karşılaşırsınız. Cesaret kırıcı bir söz veya eleştiri, düşüncelerinizi alt üst edebilir veya sizi yavaşlatan bir engel belirebilir. Başkalarının planlarınıza uymasını sağlamak zor olabilir ancak insanlar isteseler bile bazı şeyler size sorun çıkarabilir. Mekanik sorunlar, bilgisayar sorunları, iletişim arızaları ve buna benzer diğer sorunlar sizi engelliyor gibi görünebilir. Büyük resim yerine kısa vadeye odaklanmak için izleyin. Kendinizi ifade etmekten alıkoyulmuş veya engellenmiş hissediyorsanız, bir şeyleri düzeltmek için yaptığınız eylemlerin dikkatinizi önemli ayrıntılara yönlendirebileceğini düşünün. Enerjinizi birçok yere dağıtmak çözüm değil çünkü sonunda pek çok şey yapabilirsiniz ama hiçbiri yeteri kadar iyi olmayabilir.
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