21 Şubat cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
21 Şubat 2020 Cuma
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Sabah yataktan kalmak için sizi motive eden şeyin ne olduğunu çok iyi bildiğiniz bir dönemdesiniz. Hayatınıza dört elle sarılıyor ve yaptıklarınızdan keyif alıyorsunuz. Herkes bu kadar şanslı değil, değerini bilin!
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir arkadaşınız, bu arkadaşınız muhtelemen bir kadın, bugün size karşı soğuk davranıyor olabilir. Konunun parayla ilgili olma olasılığı yüksek. Hatanın sizde olduğunu kabullenmelisiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Patronunuzla bugün uzun diyaloglar kurmamaya özen gösterin. Kendisi zor bir gün geçiriyor ve çatacak yer arıyor!
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir yere gitmeye hazırlanıyorsanız bavul toplamak gibi işlerinizi son dakikaya bırakmamalısınız. Elinizi çabuk tutun ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden çıkın. Beklenmedik sorunlara karşı da hazırlıklı olun.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşınızdan yapmasını istediğiniz bir işin hala sonuçlanmadığını görmek sizi çileden çıkarıyor. Bu konunun sizi sinirlendirdiğini belirtmekten çekinmeyin.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Katılacağınız bir etkinlikte negatif enerjiyle dolup taşan biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişiyi kendisiyle baş başa bırakın ve yeni insanlarla tanışın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çalıştığınız yer bugün normalden daha kaotik bir halde olabilir çünkü önemli konumda olan biri bir iş seyahatine çıkmaya hazırlanıyor. Siz işinizi iyi yaptığınız sürece sizi kötü etkileyen bir şey olmayacak.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekten güzel bir gün sizi bekliyor. Yaratıcılığınız sizi yeni fikirler üretmeye ve fikirlerinize değer verecek insanlarla sohbet etmeye itiyor.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eviniz bugün deyim yerindeyse ana baba günü gibi. Misafirlerin biri gidiyor diğeri geliyor! Bu durumdan sıkılmaya başlamış olabilirsiniz. Kimsenin yatıya kalmayacağından emin olabilirsiniz bu yüzden rahat olun.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınızdan biri büyük sıkıntılar yaşıyor ve ağlayacak bir omuz arıyor. Çalacağı ilk kapı sizsiniz. Ne kadar iyi bir dost olduğunuzun kanıtı bu.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çocuklarınızın okulda yaşadığı huzursuzluklar eve de yansıyor. Tüm ailenin huzurunun daha fazla kaçmaması adına profesyonel destek almalısınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zamandır görüşemediğiniz bir akrabanız için endişeleniyor olabilirsiniz ancak kendisi sadece işleriyle meşgul. Boş bir vaktinde sizinle görüşmek için can atıyor!
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinizde anlam veremediğiniz bir sıkıntı olabilir. Annenizi ya da ailenizde sizden yaşça büyük olan başka bir kadını arayarak dertleşmek size iyi gelecek.
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