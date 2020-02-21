Günlük burç yorumları! (21 Şubat 2020 Cuma)

21 Şubat cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Sabah yataktan kalmak için sizi motive eden şeyin ne olduğunu çok iyi bildiğiniz bir dönemdesiniz. Hayatınıza dört elle sarılıyor ve yaptıklarınızdan keyif alıyorsunuz. Herkes bu kadar şanslı değil, değerini bilin!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir arkadaşınız, bu arkadaşınız muhtelemen bir kadın, bugün size karşı soğuk davranıyor olabilir. Konunun parayla ilgili olma olasılığı yüksek. Hatanın sizde olduğunu kabullenmelisiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Patronunuzla bugün uzun diyaloglar kurmamaya özen gösterin. Kendisi zor bir gün geçiriyor ve çatacak yer arıyor!

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