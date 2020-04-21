TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşınızın kafasını karıştıran bir konuda verdiğiniz tavsiyeler onun için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Sizin fikrinize önem verdiğini fark etmeniz, kendinizi ona karşı daha çok sorumlu hissetmenizi sağlayacak.