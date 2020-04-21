Günlük burç yorumları! (21 Nisan 2020 Salı)

21 nisan salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bu aralar zihninizi yoracak işlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Mola vermeyi ihmal etmemeli ve gün içinde mutlaka dinlenmelisiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bir arkadaşınıza ulaşmaya çalışacak ancak hangi yolu denerseniz deneyin ulaşamayacaksınız. Endişelenmeyin, işi yoğun olduğu için konuşacak vakti ancak akşam bulacak.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Parasal konularla ilgili endişelerinizi ailenizin yanında dile getirmemeniz daha doğru. Sevdiklerinizin üzülmesini istemezsiniz değil mi?

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