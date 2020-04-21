21 nisan salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
21 Nisan 2020 Salı
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Bu aralar zihninizi yoracak işlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Mola vermeyi ihmal etmemeli ve gün içinde mutlaka dinlenmelisiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bir arkadaşınıza ulaşmaya çalışacak ancak hangi yolu denerseniz deneyin ulaşamayacaksınız. Endişelenmeyin, işi yoğun olduğu için konuşacak vakti ancak akşam bulacak.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularla ilgili endişelerinizi ailenizin yanında dile getirmemeniz daha doğru. Sevdiklerinizin üzülmesini istemezsiniz değil mi?
4
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zaman önce kaybettiğiniz bir eşya bugün aniden ortaya çıkacak. Ancak bu sefer de buna ihtiyacınız olmadığını fark edeceksiniz. En iyisi bu nesneyi düzgün bir yerde saklamak.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündemin bu kadar yoğun olması sizi fark etmeseniz de psikolojik olarak çok yoruyor. Bugün evde kalıp kafanızı dinlemek daha iyi gelecektir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız bir işin müşteri tarafından anlaşılamamış olması moralinizi biraz bozmuş olabilir. İlerleyen zamanlarda daha açıklayıcı olmaya çalışmanızda fayda var.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili belirsizlikler sinirinizi bozuyor olmalı. Merak etmeyin, bu süreç fazla uzun sürmeyecek. Yakın zamanda çoğu şey sonuçlanmış olacak.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşınızın kafasını karıştıran bir konuda verdiğiniz tavsiyeler onun için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Sizin fikrinize önem verdiğini fark etmeniz, kendinizi ona karşı daha çok sorumlu hissetmenizi sağlayacak.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde dünya çapında yaşanılanlar bir bilim kurgu filmindeymişiz hissine kapılmanıza sebep oluyor. Olanları sindirmek için kendinize zaman tanımalısınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün insanlarla iletişim kurarken ekstra çabalamanız gerekebilir. Karşınızdaki kişinin sizi anlamakta zorlanması sabrınızı taşırabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Telefonunuza gelen bir mesajın doğruluğunu sorgulamanızda fayda olabilir. Mesajı teyit etmeden paniğe kapılıp harekete geçmemelisiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parterinizle bugün aranızda ufak bir sürtüşme yaşanabilir. Ancak birbirinize karşı beslediğiniz sevgi o kadar büyük ki bu durumu kolaylıkla atlatabileceksiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün dikkatinizi tek bir işe yoğunlaştırmakta zorlanabilirsiniz. Biraz beyninizi boşaltmalı, rahatlamalı ve işin başına tekrar oturmalısınız.
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