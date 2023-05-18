Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2023 Pazar

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle aynı inançları paylaşan başka insanlarla zaman geçirmek şu anda sizin için rahatlatıcı olabilir. Ait olduğunuz bir gruba sahip olduğunuzu görmek, kendiniz hakkında daha iyi hissetmenizi de sağlayabilir. Buna rağmen bazı insanlar size alışık olduğunuz temel düşüncelerin bazı yeni versiyonlarını gösterebilir. Onları dinleyin, doğru miktarda değişiklik, çok fazla stres yaratmadan bakış açınızı taze tutabilir. Özel hayatınızda, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak birini bekliyorsanız çok uzun bir süre beklemeniz gerekebilir. Aşkın paradoksu, en az ihtiyaç duyduğunuz anda en yoğun haliyle kapınıza gelmesidir.
Facebook Yorumları