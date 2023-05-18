Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2023 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşünmek için geri adım atmak şimdi sizin için çok önemli olabilir. Kendinizi dünyaya sunma şeklinizi düşünmek isteyebilirsiniz. Bu hali gerçekten işinize yarıyor mu? Seçeneklerinizi açık tutmak genellikle bir süreliğine yardımcı olabilir ancak belki de daha spesifik bir ihtimal için hazırsınız. Sizin için en önemli olanı anlayın ve kazandığınız netliğin sizi hızlandırmasına izin verin. Sizi özel kılan herhangi bir yetenek veya imkan olmadığı ile ilgili olumsuz ve yanlış düşünceleri terk edin. Kendinizle yeteri kadar ilgilendiğinizde, birbiri ardına yetenekler keşfedebilirsiniz. Bir çiçek olduğunuzu düşünün, açmak için biraz daha bakıma ihtiyacınız var.