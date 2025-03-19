Günlük burç yorumları: 21 Mart 2025 Cuma

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Güneş, bir ay sürecek yolculuğu için onuncu evinize giriyor ve bu dönemde her zamankinden daha görünür hale geliyorsunuz. Bu döngü, kariyerinize ve sorumluluklarınıza daha fazla güç ve dikkat getiriyor ve 19 Nisan'a kadar sürecek. Bu süreçte egonuz ve kimliğiniz, mesleki veya sosyal statünüz, başkalarının sizin hakkınızdaki düşünceleri ve sorumluluklarınızı yerine getirme yeteneğinizle daha fazla örtüşüyor. Bu konuları göz ardı etmek sizi huzursuz edebilir. Onay ihtiyacınıza yönelmek için iyi bir zaman; bunu dengelediğiniz sürece bir zayıflık değil, doğal bir gereksinim olarak karşınıza çıkacaktır. Ayrıca her zamankinden daha fazla öne çıkıyorsunuz; başkaları yaptıklarınıza ya da yapmadıklarınıza daha fazla dikkat ediyor. Performansınız, yaptığınız iş veya üstlendiğiniz sorumluluklar konusunda daha fazla gurur duyabilirsiniz. Sonuç olarak, başarı için motivasyonunuz güçlenebilir.