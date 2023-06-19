Günlük burç yorumları: 21 Haziran 2023 Çarşamba

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünün ilk yarısında canlı ama ayakları yere basan birisiniz ve adım adım ilerlemek size fayda sağlıyor. Birinin yardımına koşmak ödüllendirici olabilir. Bir projeye veya iş koluna olan inancınız sizi bir yerlere taşıyabilir! Bugün, özellikle duygusal olarak cesur biriyseniz, aile ve yakın ilişkiler için de güçlü bir gün. Bununla birlikte, bugünün ilerleyen saatlerindeki etkiler net seçimler yapmayı zorlaştırabilir. Kendinizi geçmişin bazı nahoş unsurlarından kurtarma arzusuyla hareket ettiğinizi fark ederseniz, aceleye getirmektense iyi bir strateji geliştirmeyi düşünün. Kendinizi suçlu veya ihmalkâr hissetmenize neden olan durumlar yüzünden gerginlik doğabilir, bu nedenle mutluluğunuzu baltalayan şeylerle temasa geçmek hayati önem taşır.
Facebook Yorumları