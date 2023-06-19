Günlük burç yorumları: 21 Haziran 2023 Çarşamba

21 Haziran 2023 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 19 Haziran 2023 10:54 Güncelleme: 19 Haziran 2023 11:11
ABONE OL

  • Şimdiye kadar inandıklarınıza aykırı olsalar bile, kendinize yeni şeyler veya bakış açışları keşfetme izni verirseniz ne olur? Her zaman ilgi odağı olmak zorunda değilsiniz ve kesinlikle bu konuda her zaman mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Açık bir iletişime ve önyargısız bir zihne sahipseniz bugün nihayetinde herkesin birbiri için var olduğun anlayacaksınız. Biraz hayatı düşünün. Kendinizi istenmeyen ve sizden ayrı hissettiren şeylere mi sarılıyorsunuz ya da kaçmak istediğiniz bir boşluğa mı çekiliyorsunuz? Uzun bir duşun keyfini çıkarın, bilinçli ve isteyerek suyu yudumlayın, aktif yaşam gücünün sizi canlandırmasına ve rahatlatmasına izin verin. Bu noktada korkularınız inancınızdan daha yüksek sesle konuşuyor olabilir, bu yüzden lütfen aceleci hareket etmeyin.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Uzun vadeli planlarınız, yaşam tarzınız, kariyeriniz, sorumluluklarınız veya itibarınız hakkında görmezden geldiğiniz endişelerin yeniden yüzeye çıkması, bugün yaşayacağınız gerilimlerin ana kaynağı olacaktır. Paranoyak düşüncelere teslim olmak yerine, zayıf alanlara odaklanmayı ve bunları adım adım düzeltmeyi hedefleyin. Şu anda en iyileştirici olan şey, küçük sorunları sistematik olarak çözmek olabilir. Bir konuda kafanız karışabilir veya bir bilgi sizin için askıda kalabilir ve eğer öyleyse, biraz zaman tanımaya çalışın ve kendinizi hazır hissettiğinizde geri dönün. Neyin değerli olduğuna ve neyin sadece saçma olabileceğine dair keskin bir sezgiye sahipsiniz.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün daha hızlı hareket edebilir ve pratik fırsatları değerlendirebilirsiniz. Görevlerinizi bir an önce yerine getirmek de mantıklıdır çünkü sizi daha sonra daha ilgi çekici faaliyetler için serbest bırakacaktır. İlişkilerinizdeki duygusal engeller yavaşça ortadan kalkabilir. Kişiliğiniz parlıyor ve insanlar özellikle etrafınızda olmaktan keyif alabilir. Kendinizi ifade etmenin yeni yollarını bulmak ödüllendirici olabilir. Gün ilerledikçe, bir sonraki adımınızla ilgili ahlaki bir ikilem, endişe veya belirsizlik içeren bir şey aklınızda olabilir. Bir şeyin peşini bırakmak zor olabilir. Kendinizi ortada kalmış hissediyorsanız bir taraf seçmek veya bir tavır almak için stratejiler bulmaya çalışın çünkü her iki tarafa da oynamak sadece hayatınızı daha da karmaşık hale getirir.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugünün ilk yarısında canlı ama ayakları yere basan birisiniz ve adım adım ilerlemek size fayda sağlıyor. Birinin yardımına koşmak ödüllendirici olabilir. Bir projeye veya iş koluna olan inancınız sizi bir yerlere taşıyabilir! Bugün, özellikle duygusal olarak cesur biriyseniz, aile ve yakın ilişkiler için de güçlü bir gün. Bununla birlikte, bugünün ilerleyen saatlerindeki etkiler net seçimler yapmayı zorlaştırabilir. Kendinizi geçmişin bazı nahoş unsurlarından kurtarma arzusuyla hareket ettiğinizi fark ederseniz, aceleye getirmektense iyi bir strateji geliştirmeyi düşünün. Kendinizi suçlu veya ihmalkâr hissetmenize neden olan durumlar yüzünden gerginlik doğabilir, bu nedenle mutluluğunuzu baltalayan şeylerle temasa geçmek hayati önem taşır.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Günün ilk yarısında bir bağ oluşturmak için güçlüdür, özellikle siz fikirlerinizi veya geçmiş deneyimlerinizi paylaşırken insanlar size çekilebilir. İyileştirme ve onarmaya odaklanarak sorunları ve sorunları tartışmak her zamankinden daha kolay olabilir. Bugünün ilerleyen saatlerinde dikkatiniz daha fazla dağılabilir. Geride kaldığınız hissinden kaçınmak için mümkün olduğunca az zorlu aktivite yapın. Rutininizle ilgili huzursuz hissediyorsanız ve aynı zamanda işleri düzene sokmanız gerekiyorsa her iki ihtiyacı da küçük yollarla karşılamayı düşünün. Dinlenmenin ve iyileşmenin önünde, muhtemelen eski, yeniden yüzeye çıkan bir ilişki sorunuyla ilgili geçici engeller olabilir.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, günün ilk yarısında enerjiler bir hedefi veya hayali gerçekleştirmenin yollarını keşfetmek için iyidir. Başkalarına yardım etmek ödüllendirici olabilir. Bağlantılar kurmak ve etkileşimleri tatmin etmek için iyi durumdasınız. Hangi arayışların en değerli olduğu konusunda keskin bir sezgiye sahipsiniz. Gün ilerledikçe bağlılıkla ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir. İşinize, ev işlerinize veya sağlıkla ilgili uğraşlarınıza ayak uydurma konusunda hevesli olsanız da bu özel dikkat aşırı olabilir veya bir stres kaynağına dönüşebilir. Yeniden yüzeye çıkan bir fiziksel şikayet veya sizi rahatsız eden işle ilgili endişeler olsa da başarılı olmaya ve sorunları çözmeye kararlısınız.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, yaratıcı fikirler ve sizin için gerçekten önemli olan projelere odaklanmak için verimli bir zaman. Günün ilk yarısı ufkunuzu genişletmek veya kalbinizi yeni fikirlere açmak için iyidir. Birisi benzersiz bakış açınızdan faydalanıyor veya onu güçlendirmeye yardımcı oluyor olabilir. Özel birine danışmak veya beyin fırtınası yapmak ve ilham verici fikirler bulmak için ideal bir zaman olabilir. Bugünün ilerleyen saatlerinde ve sahip olduklarınızdan çok kaybettiklerinize odaklanmak çok kolay olabilir. Gerçekten kontrol edemediğiniz şeyler için de endişelenebilirsiniz. Bu enerjinin sizi aşağı çekmesine izin vermek yerine onu korku ve endişelerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olacak planlar üzerinde çalışmak için kullanmak en iyisidir.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Günün ilk yarısında daha güçlü bir amaç duygusuna ve neyin işe yarayıp gelişeceğine dair güçlü bir anlayışa sahip olabilirsiniz. Enerjinizi tatmin edici faaliyetlere daha kolay yönlendirirsiniz. Aynı zamanda, ev veya aile ile ilgili atılımlar için mükemmel bir zamandır. Gün ilerledikçe duygular karmaşıklaşır ve kendinizi sınırlamak bir sorun olabilir. İnsanlar iplerinizi çekmeye çalışıyor olabilir veya siz bir değişiklik yapma korkularınızla savaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi hazır olmayan bir şeyi zorlamak yerine, gizemlerin yavaşça çözülmesine izin verin. Fiziksel veya duygusal olarak aynı yerde sıkışıp kaldıysanız, huzursuz ruhunuzu zihinsel olarak canlandırıcı bir şeyle beslemeyi hedefleyin.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün büyümeniz ve hedefleriniz için anlamlı ve destekleyici biriyle özel bağlantıların tadını çıkarabilirsiniz. İşbirliği yapmak çok verimli olabilir ve kendinizi en iyi şekilde gösterme fırsatınız olabilir. Sağlam bir planınız yoksa bu, bugünün ilerleyen saatlerinde hoşnutsuzluğun kökü olabilir. İletişim, öğrenme ve günlük işlerle ilgili eski kaygılar yeniden su yüzüne çıkabilir. Yarışın dışında olmak istemezsiniz ancak bazen kendinizi geri çekmek bir zorunluluktur. Kendinize iyi bakın ve fazla düşünmeye ara verin. Bir şeyleri kontrol etme arzusunun kendini anlamaya veya yakın bir ilişkiye müdahale etmesine izin vermemeye çalışın.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, günün ilk yarısında gelirinizi veya kariyer memnuniyetinizi artıran değerli faaliyetlere kolayca odaklanırsınız. Bu işlere daha dikkatli yaklaşmanızda fayda var. Bugün ilerleyen saatlerde hemen çözümlenemeyecek konular üzerinde durma eğilimi var ancak kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmak ve sorunlar üzerinde adım adım çalışmak muhtemelen daha iyidir. Kaynaklarınız hakkında endişelenmenin gününüzü ele geçirmesine veya hayatın diğer bölümlerinden alınan zevki gölgelemesine izin vermeyin. Ayrıca, başkalarından şüphe duyma eğilimine dikkat edin. Birini saldırınızın hedefine almak size istediğiniz cevapları vermez.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kişisel bir planı beslemek, geliştirmek veya büyütmek için mükemmel bir zaman ancak aynı zamanda başkalarını desteklemek ve karşılıklı yarar sağlayan faaliyetler için iyi durumdasınız. Gün ilerledikçe belirsiz endişeler, suçluluk ve kaygılar üretkenliğinizi etkileyebilir. Mevcut planlarınızı, hedeflerinizi veya yöntemlerinizi sorgulamanıza yol açan alternatifler ortaya çıkabilir. Şimdi şüpheler üzerinize normalden daha fazla yük bindirebilir ancak bu geçicidir. Çözümün sizi eskisinden daha iyi bir yerde bırakabileceğini ve buna değecek bir yanlış adım atabileceğini düşünün. Öncelikleriniz ile temasa geçmeyi hedefleyebilirsiniz.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün perde arkasında çalışmak ve özel bir projeyi beslemek ödüllendirici ve başarılı olabilir. İyileştirmeler ve olumlu değişiklikler yapma arzusu gelişiyor ve kişisel dünyanızdaki sıcaklık, daha odaklanmış hissetmenize yardımcı oluyor. Gün ilerledikçe değişime direnmek biraz gerginlik yaratabilir. Bunalmış duygularınızı dizginlemek, daha küçük sorunlara odaklanmayı ve ardından bakış açınızı genişletmeyi içerebilir. Korkularınızı inceleyin ancak bugün en iyi sonuçları elde etmek için üzerlerinde durmayın, çünkü geçmişten gelen çözülmemiş meseleler üzerinde kara kara düşünmek veya üzerinde durmak şimdiki zamandan zevk almanızı engelleyebilir.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balıklar, bugün arkadaşlıklarda veya ilişkilerde derin bağ kurma anları yaşanabilir. Kırgınlığı bırakmak için bir fırsat olabilir veya belki birinin yardımıyla bir durum hakkında anlayış kazanabilirsiniz. İletişiminiz büyüleyici ve insanlar ağzınızdan çıkanlarla özellikle ilgileniyor. Gün ilerledikçe planlarınızda ayarlamalar ve iyileştirmeler gerekli olabilir. Sosyal hayatınızda bir şeyleri kaçırma korkusu veya stres, bugünün ilerleyen saatlerinde kendinizi biraz gergin hissetmenize neden olabilir. Bir ilişki veya projeye aşırı bağlılık veya kontrolle uğraşıyor olabilirsiniz. Bazı gergin durumlara rağmen özellikle ev, aile ve ev içi meselelerle ilgili olarak odaklanılması gereken pek çok olumlu şey var.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.