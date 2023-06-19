Günlük burç yorumları: 21 Haziran 2023 Çarşamba

Şimdiye kadar inandıklarınıza aykırı olsalar bile, kendinize yeni şeyler veya bakış açışları keşfetme izni verirseniz ne olur? Her zaman ilgi odağı olmak zorunda değilsiniz ve kesinlikle bu konuda her zaman mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Açık bir iletişime ve önyargısız bir zihne sahipseniz bugün nihayetinde herkesin birbiri için var olduğun anlayacaksınız. Biraz hayatı düşünün. Kendinizi istenmeyen ve sizden ayrı hissettiren şeylere mi sarılıyorsunuz ya da kaçmak istediğiniz bir boşluğa mı çekiliyorsunuz? Uzun bir duşun keyfini çıkarın, bilinçli ve isteyerek suyu yudumlayın, aktif yaşam gücünün sizi canlandırmasına ve rahatlatmasına izin verin. Bu noktada korkularınız inancınızdan daha yüksek sesle konuşuyor olabilir, bu yüzden lütfen aceleci hareket etmeyin.