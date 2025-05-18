Günlük burç yorumları: 20 Mayıs 2025 Salı

20 MAYIS 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, bugün erken saatlerde, planlarında engeller olabilir ya da işler istediğin gibi akmayabilir. Ancak gün ilerledikçe, Güneş-Satürn etkisi özellikle para, ev, aile ve güvenlik konularında işlerin kontrolünü eline alma isteğini güçlendirir. Bu etki, kendini güvende ve sağlam hissetme arzunu ön plana çıkarır. Aileyle, hatta küçük yakınlarla bile bağ kurmaya yönelik çabalar, ilişkileri güçlendirmek açısından çok faydalı olabilir. Bugün abartıya kaçmak yerine, bu geçişle daha ılımlı ve saygılı olmak başarılı olacaktır. Yavaşlamak, iş kaliteni artırabilir ve hayatın basit şeylerine olan takdirini derinleştirebilir. Enerjini koruma ve güç biriktirme zamanı. Bugünün transitleri, dengeleyici ve pratik aktiviteleri destekliyor.
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