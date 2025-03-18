Günlük burç yorumları: 20 Mart 2025 Perşembe

Güneş, yarın sabah Balık burcundan çıkıp Koç burcuna girecek. Ancak bugün Güneş, Neptün ile kavuşuyor ve bu yıllık birleşimle birlikte deneyimlerimizde anlam bulmamız her zamankinden daha kolay oluyor. Özellikle yaşam yolumuzla ilgili olarak hayallerimizle, içsel vizyonumuzla ve sezgilerimizle bağlantı kurma zamanı. Daha duyarlıyız, ilham doluyuz ve fedakârız. Bu birleşim, çevremizdeki alt akıntıların çok daha fazla farkına varmamızı sağlıyor. Sezgisel ve içgüdüsel olarak yargılarda bulunuyoruz. Eylemlerimizi ve hedeflerimizi kesin çizgilerle belirlemekten kaçınabiliriz; bunun yerine, hayallerimizle bağlantı kurmanın farklı yollarını arıyoruz. Ahlaki sınırlarımız esneyebilir, alışılmış çerçevelerimizi genişletme eğiliminde olabiliriz. Bu geçiş, ruhsal farkındalığı harekete geçirir ve güçlendirir. Hayallerimiz, ideallerimiz ve romantik ya da spiritüel yönümüzle bağlantı kurmak için genel olarak iyi bir zaman. Güç kazanmak ya da gücümüzü kullanmak için daha ince ve dolaylı yollar tercih edebiliriz. Kişisel misyonumuzu idealleştirebilir ya da tam tersi şekilde egolarımızı geri plana atarak bir hedefe ulaşmaya çalışabiliriz. Güneş'in, Balık burcunun son derecesinde Neptün ile kavuştuğunu belirtmek önemli, çünkü bu derece aynı zamanda burçlar kuşağının da son derecesidir. Ayrıca, Güneş'in Balık burcunda Neptün ile son kez kavuşması söz konusu, çünkü bu kavuşum son on üç yıldır gerçekleşiyordu ve artık bir daha yaşanmayacak. Bu, güçlü ve sembolik bir dönem; bir bölümü kapatmak ve bir sonraki bilinmez sayfaya adım atmadan önce artık ihtiyacımız olmayan şeyleri geride bırakmak için bir fırsat. Elbette kendimizi bunalmış hissedebiliriz, ancak aynı zamanda dinleme, kabullenme ve teslimiyet zamanı.