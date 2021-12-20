Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021 Pazartesi)

20 Aralık 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
19 Aralık 2021 Pazar

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUM

    Dünyaya aldırış etmeden aklınızdan geçeni söylemek yapmaktan çok daha kolay olsa da, bugün sözler eylemlerden bile daha fazla bir etkiye sahip olabilir. İnsanlar, kendi inançları ve çıkarları arasında kalarak bir ikileme sürüklenebilir. Doğru yönü tayin etmek için kendi içsesinizi dinlemek, onu dinleyebilmek içinse çevreden gelen insanların seslerini duymamak gerekiyor.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Maddi olarak eksildiğinizi hissediyorsanız yerini doldurmak için fırsat arayışına girmeniz başarıyla sonuçlanabilir. Duygularınız bugün biraz kırılmış olabilir, ancak bunun sizi hayal kırıklığına uğratmasına izin vermeyin. Bu günü en iyi şekilde değerlendirmek için enerjik bir şekilde çalışmanız gerekir. Ciddi moda geçin ve işleri halledin. Zihniniz odaklı olursa, elleriniz de ona uyacaktır.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün iyi özellikleriniz daha çok dikkat çekiyor ve takdir topluyor. Uzun bir süre önce tohumlarını ektiğiniz şeylerin bugün iyi haberlerini alabilirsiniz. İşleri daha yavaş almak isteyebilirsiniz, ancak günün enerjisi tereddüt etmeye veya gecikmeye izin vermez. Dışarı çıkıp sosyalleşmek için iyi bir zaman. Başkalarıyla önemli bağlantılar kurun ve mümkün olduğu kadar çok şey yapmaya çalışın.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınıza bir göz atın, hangi kötü alışkanlıkların veya sorunların hala devam ettiğini görün ve onlara vedalaşın! Yeni bir görev daha üstlenmeden önce elinizdekileri temizlemeniz gerekiyor, bu yüzden artık istemediğiniz herhangi bir şeyden kurtulmaktan çekinmeyin. Bugün disiplinli bir yaklaşım benimsemek isteyebilirsiniz. Duygularınızdan uzaklaşıp daha gerçekçi yaklaşımlar benimsemeniz yararınıza olacaktır.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün dışarı çıkıp insanlarla birlikte olmak, evde oturmaktan çok daha iyi bir gün. Başkalarıyla kişisel ve içsel bir iletişim kurun ve bilgeliğinizin bir kısmını paylaşın. Aynı zamanda, başkalarından önemli bilgiler almaya kendinizi açın. Biriyle bağlantınız koptuysa ve bunu düzeltmek istiyorsanız, size ulaşmak için mükemmel bir zaman! Muhtemelen konuşacak çok şeyiniz olacak. Geleceğe dair daha umutlu bir anlayışa sahip olmak için çaba harcayın.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Muhtemelen şu anda gurur duymak için her nedeniniz var, başarılarınızı kutlamak için biraz zaman ayırın! Önünüzde açılan bir yol var ve sizi doğrudan dağın zirvesine götürebilir. Daha fazla ilham için çocuklarla vakit geçirin ve yaratıcı olun. Başkalarını birlikte hareket etmeye teşvik ederek birçok konuda daha rahat hareket edebilirsiniz. Yeteneklerinizi grup çalışmalarına sunmak için iyi bir gün.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi dünyanın en maceracı insanı olarak görmeseniz bile, her zamanki rutininizi biraz daha heyecan verici bir şeyle değiştirmek için asla geç değildir! Bugün sizin için harika bir gün. Çok şey başarabilirsin. Duygularınızda, yapmanız gereken her şeyi takip etmenize yardımcı olacak belirgin bir netlik bulabilirsiniz. Planlarınızı başkalarıyla bütünleştirin ve ne tür inanılmaz atılımlara sahip olabileceğinizi görün.

    Bugünün güzel İkizler Dolunayı, Sınırsız Ufuklar ile ilgili 9. Evinize ışık tutuyor ve size dışarıda gelip keşfetmenizi bekleyen koca bir dünya olduğunu hatırlatıyor. Evinizi terk etmek bir seçenek olmayabilir, ancak yapabilirsiniz - ve yapmalısınız! - yine de evden yeni bilgileri keşfedin.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün karar vermek zor olabilir. Gerçekler ve bilgiler tarafından o kadar bombardımana tutuluyorsunuz ki nasıl ilerleyeceğinizden emin değilsiniz. Bunalmayın. Sakince bir analiz yapmaya başladığınızda kafanızda bir plan belirecektir. Durum başkasının altından kalkamayacağı kadar zor olsa dahi burada konu sizsiniz, halledeceksiniz. Aile içinde bası küskünlükler yaşanabilir, anın etkisiyle büyük sözler etmemeye çalışın.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün insanlar hayatınızda önemli bir rol oynayabilir ve hatta hemen hemen her şeyi etkilediklerini görebilirsiniz. Biriyle birbirinizi daha iyi tanımaya karar verebilirsiniz ve bu yeni başlangıçlara yol açabilir. Yakında özellikle kariyeriniz adına bazı sözler vermeniz gerekebilir. Bu zamanlarda sizi yönetecek olan şey, öğrenme şevki olacaktır. Karşınıza çıkan şeyler sıkılmış zihninizde genişletilerek daha büyük fikirlere yol açabilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızı düzene sokmanın zamanı geldi! İşlerin yolunda gitmesine izin vermiş olsanız da olmasanız da, yılın başında aldığınız kararları hatırlamak ve hala doğru yolda olduğunuzdan emin olmak için bir dakikanızı ayırmanız akıllıca olacaktır. Fiziksel ve ruhsal olarak size daha iyi gelecek şeylere yönelmek için hala fırsatınız var. Telaşlı bir dönem olabilir, ancak aynı zamanda inşa eden ve kucaklayan duyguları keşfetme zamanıdır.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi öne ve merkeze koyma izniniz var, ancak bu, spot ışıklarında tek başınıza parlamanız gerektiği anlamına gelmiyor! Bugün her şeyi "ben" hakkında yapmak yerine, enerjinizi etrafınızdaki insanlara da bulaştırın. İster kendi içinizde ister başka biriyle olsun, para, mülk ve kontrol sorunları üzerinde bir çekişme olabilir. Bir süredir peşinde olduğunuz bir konu nihayet aydınlığa kavuşabilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugünlerde dikkatiniz daha çok eviniz ve ailenizin üzerinde olabilir. Özellikle size ait olan bir alanı değiştirmek adına güçlü bir istek hissedebilirsiniz ki bu da sizi ruhsal olarak iyileştirebilir. Kişisel eşyalar, yetenekler ve kaynaklarla ilgili sorunlar artık bir dönüm noktasına geliyor. Fikirlerinize değer verdiğiniz birinin tavsiyeleri, yakın ilişkilerinizde tavrınız üzerinde belirleyici bir faktör olabilir. Maddi konularda öngörülemeyen şiddetli olaylar olabilir.

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