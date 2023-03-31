Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2023 Pazar

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün önünüzde sonsuz ihtimaller uzanıyor ancak siz muhtemelen, en isyankar olanı seçeceksiniz. Kendinizi ve özgürlüğünüzü kanıtlamak istediğiniz birileri var ancak bunun için en doğru yol bu olmayabilir. Sizin için en iyi çalışacak olan neyse ona yönelmeye çalışın. Karma, büyük bir ödül veya tehlike olarak kapınızda. Eğer son zamanlarda içinize sinmeyen bazı kararlar almışsanız ve özellikle bu durum başka insanları içeriyorsa, durumu nötrlemek için kısıtlı bir zamanınız var. Eğer bir özrün dilenmesi gerekiyorsa, kendinizi şeylerle fikirlerle oyalayamayın.