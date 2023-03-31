Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2023 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda kendinizi biraz yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bu, kimsenin olmadığı değil; kuru kalabalığın çok olduğu bir yalnızlıktır. Yine de etrafınızdaki insanlar bunu sorumlusu olamaz. Üzüntünüzü öfkeye dönüştürmeden, gerçek kaynağı bulmaya yönlendirmeye çalışın. Belki de özlediğiniz spesifik bir kişi vardır. Sizin için özel ve önemli olan insanlarla ilişkilerinizdeki sorunlar, hayatınızı sandığınızdan daha fazla etkiliyor. Her şeyi çözemeyecek olsanız da bir zeytin dalı uzatmak, vicdani yükünüzü hafifletebilir.
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