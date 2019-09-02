Günlük burç yorumları! (2 Eylül 2019 Pazartesi)

2 Eylül pazartesi günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Terazi’deki Ay, Oğlak’taki Satürn ile açıda. Melankoli ve mutsuzluk ile birlikte engeller ve kısıtlama görünebilir. İlişkiyle ilgili olarak şu anda iyi bir seçim yapmayabilirsiniz. Ani kararlardan kaçının. Terazi’deki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Terazi’deki Ay Oğlak’taki Pluto ile açı yapıyor. Bu kare açı, engellemeler, savurganlık ve kontrol edilemezliğin eşlik ettiği aşırı ruh hali değişikliklerine neden olabilir.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Her şey hızlı ilerlesin istiyorsunuz ve detaylardan sıkılıyorsunuz ama detaylarla da ilgilenmek zorundasınız. Yoksa birine takılıp düşebilirsiniz. Daha büyük bir sorunla karşılaşmamak için sakinleşin ve her şeyin tam olduğundan emin olun.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün karşınıza çıkan sorunları halınının altına süpürmektense anında ilgilenmelisiniz. Bu sorunlar büyüyüp ayağınıza dolanabilir. Gerekirse aileniz ve yakın arkadaşlarınızın fikirlerini alın ve onların desteğiyle ilerleyin.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

26 Ağustos - 1 Eylül haftası nasıl geçecek?

26 Ağustos - 1 Eylül haftası nasıl geçecek?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yıldızınız bugün ne söylüyor?

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X